Делегація Сенату США зустрілась із Зеленським, Умєровим і Сирським

Делегація американських сенаторів на чолі з лідером демократичної більшості Чаком Шумером під час візиту до України зустрілись із президентом Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В Офісі президента повідомили, що Зеленський подякував сенаторам за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення РФ, розповів про ситуацію на фронті й першочергові військові потреби.

"Президент наголосив, що пріоритетом залишається отримання додаткових систем ППО, БпЛА різних типів, а також посилення далекобійних спроможностей нашого війська для ефективного захисту цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури", – йдеться в пресрелізі.

Сам Шумер розповів пізніше у Twitter (X), що делегація почула від міністра оборони Умєрова та головнокомандувача Збройних Сил генерал-полковника Сирського про "озброєння, яке так необхідне Україні у несправедливій, незаконній війні з Путіним".

"Палата представників має ухвалити законопроєкт про національну безпеку, розроблений Сенатом", – наголосив він.

We heard from Ukraine's Minister of Defense Umerov and Commander-in-Chief of the Armed Forces Colonel General Syrskyi about the armaments Ukraine so vitally needs as they fight Putin's unjust, illegal war.



