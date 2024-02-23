Делегація Сенату США зустрілась із Зеленським, Умєровим і Сирським
П'ятниця, 23 лютого 2024, 20:13
Делегація американських сенаторів на чолі з лідером демократичної більшості Чаком Шумером під час візиту до України зустрілись із президентом Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.
Про це повідомляє "Європейська правда".
В Офісі президента повідомили, що Зеленський подякував сенаторам за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення РФ, розповів про ситуацію на фронті й першочергові військові потреби.
"Президент наголосив, що пріоритетом залишається отримання додаткових систем ППО, БпЛА різних типів, а також посилення далекобійних спроможностей нашого війська для ефективного захисту цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури", – йдеться в пресрелізі.
Сам Шумер розповів пізніше у Twitter (X), що делегація почула від міністра оборони Умєрова та головнокомандувача Збройних Сил генерал-полковника Сирського про "озброєння, яке так необхідне Україні у несправедливій, незаконній війні з Путіним".
"Палата представників має ухвалити законопроєкт про національну безпеку, розроблений Сенатом", – наголосив він.
We heard from Ukraine's Minister of Defense Umerov and Commander-in-Chief of the Armed Forces Colonel General Syrskyi about the armaments Ukraine so vitally needs as they fight Putin's unjust, illegal war.— Chuck Schumer (@SenSchumer) February 23, 2024
The House must pass the Senate's national security bill. pic.twitter.com/ovuWYhkWew
Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер раніше повідомляв, що прибув з візитом до України у п'ятницю, 23 лютого, на чолі двопартійної делегації.
Цієї п'ятниці до України також прибула прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. У Львові вона підписала угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку України.