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Делегация Сената США встретилась с Зеленским, Умеровым и Сырским

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Пятница, 23 февраля 2024, 20:13

Делегация американских сенаторов во главе с лидером демократического большинства Чаком Шумером во время визита в Украину встретились с президентом Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Офисе президента сообщили, что Зеленский поблагодарил сенаторов за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения РФ, рассказал о ситуации на фронте и первоочередных военных потребностях.

"Президент подчеркнул, что приоритетом остается получение дополнительных систем ПВО, БпЛА различных типов, а также усиление дальнобойных возможностей нашего войска для эффективной защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры", – говорится в пресс-релизе.

 
ФОТО: ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

Сам Шумер рассказал позже в Twitter (X), что делегация услышала от министра обороны Умерова и главнокомандующего Вооруженных Сил генерал-полковника Сирского о "вооружении, которое так необходимо Украине в несправедливой, незаконной войне с Путиным".

"Палата представителей должна принять законопроект о национальной безопасности, разработанный Сенатом", – подчеркнул он.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер ранее сообщал, что прибыл с визитом в Украину в пятницу, 23 февраля, во главе двухпартийной делегации.

В эту пятницу в Украину также прибыла премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Во Львове она подписала соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке Украины.

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США