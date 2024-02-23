Делегация Сената США встретилась с Зеленским, Умеровым и Сырским
Пятница, 23 февраля 2024, 20:13
Делегация американских сенаторов во главе с лидером демократического большинства Чаком Шумером во время визита в Украину встретились с президентом Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В Офисе президента сообщили, что Зеленский поблагодарил сенаторов за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения РФ, рассказал о ситуации на фронте и первоочередных военных потребностях.
"Президент подчеркнул, что приоритетом остается получение дополнительных систем ПВО, БпЛА различных типов, а также усиление дальнобойных возможностей нашего войска для эффективной защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры", – говорится в пресс-релизе.
Сам Шумер рассказал позже в Twitter (X), что делегация услышала от министра обороны Умерова и главнокомандующего Вооруженных Сил генерал-полковника Сирского о "вооружении, которое так необходимо Украине в несправедливой, незаконной войне с Путиным".
"Палата представителей должна принять законопроект о национальной безопасности, разработанный Сенатом", – подчеркнул он.
We heard from Ukraine's Minister of Defense Umerov and Commander-in-Chief of the Armed Forces Colonel General Syrskyi about the armaments Ukraine so vitally needs as they fight Putin's unjust, illegal war.— Chuck Schumer (@SenSchumer) February 23, 2024
The House must pass the Senate's national security bill. pic.twitter.com/ovuWYhkWew
Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер ранее сообщал, что прибыл с визитом в Украину в пятницу, 23 февраля, во главе двухпартийной делегации.
В эту пятницу в Украину также прибыла премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Во Львове она подписала соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке Украины.