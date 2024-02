Делегация Сената США встретилась с Зеленским, Умеровым и Сырским

Делегация американских сенаторов во главе с лидером демократического большинства Чаком Шумером во время визита в Украину встретились с президентом Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Офисе президента сообщили, что Зеленский поблагодарил сенаторов за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения РФ, рассказал о ситуации на фронте и первоочередных военных потребностях.

"Президент подчеркнул, что приоритетом остается получение дополнительных систем ПВО, БпЛА различных типов, а также усиление дальнобойных возможностей нашего войска для эффективной защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры", – говорится в пресс-релизе.

Сам Шумер рассказал позже в Twitter (X), что делегация услышала от министра обороны Умерова и главнокомандующего Вооруженных Сил генерал-полковника Сирского о "вооружении, которое так необходимо Украине в несправедливой, незаконной войне с Путиным".

"Палата представителей должна принять законопроект о национальной безопасности, разработанный Сенатом", – подчеркнул он.

We heard from Ukraine's Minister of Defense Umerov and Commander-in-Chief of the Armed Forces Colonel General Syrskyi about the armaments Ukraine so vitally needs as they fight Putin's unjust, illegal war.



