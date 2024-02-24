Зеленський символічно зустрів західних лідерів в аеропорту Гостомеля
Субота, 24 лютого 2024, 13:05
Президент України Володимир Зеленський показав, як символічно зустрів прибуваючих до Києва західних топ-посадовців в аеропорту Гостомеля, який Кремль хотів зробити плацдармом для висадки десанту і швидкого захоплення Києва.
Як повідомляє "Європейська правда", відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.
"Звідси мало розпочатись те саме "взяти Київ і Україну за три дні"... Ми вогнем зустрічали тут ворожий десант. Два роки потому ми зустрічаємо тут наших друзів, наших партнерів", – зазначив Зеленський.
Dear great people of a great country, I am immensely proud of each of you. I admire each one of you. I believe in each one of you. Any normal person wants the war to end. But none of us will allow Ukraine to end.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2024
That is why when it comes to ending the war, we always add: on our… pic.twitter.com/MQttTK8Ex2
На кадрах можна бачити відео вітання з прем’єром Бельгії Александром де Кроо, прем’єром Канади Джастіном Трюдо, прем’єркою Італії Джорджією Мелоні, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
"Це красномовно і символічно описує шлях, який ми пройшли за ці два роки, і різницю між 24 лютого тоді і зараз", – зазначив Зеленський.
Кадри зустрічі у Гостомелі опублікував також бельгійський прем'єр.
Back in Kyiv.— Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) February 24, 2024
The only way to win is to increase our military support.
As President @ZelenskyyUa says: “We will win this war together”.
Standing with #Ukraine today and tomorrow until victory. pic.twitter.com/V32VYSFfuA
З Трюдо в Україну приїхали також віцепрем'єрка родом з України Христя Фріланд та міністр оборони Канади Білл Блер.
Крім того, у Києві перебуває колишній прем'єр Британії Борис Джонсон, який одним з перших західних топпосадовців приїхав в Україну навесні 2022 року.