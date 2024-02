Зеленський символічно зустрів західних лідерів в аеропорту Гостомеля

Президент України Володимир Зеленський показав, як символічно зустрів прибуваючих до Києва західних топ-посадовців в аеропорту Гостомеля, який Кремль хотів зробити плацдармом для висадки десанту і швидкого захоплення Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

"Звідси мало розпочатись те саме "взяти Київ і Україну за три дні"... Ми вогнем зустрічали тут ворожий десант. Два роки потому ми зустрічаємо тут наших друзів, наших партнерів", – зазначив Зеленський.

Dear great people of a great country, I am immensely proud of each of you. I admire each one of you. I believe in each one of you. Any normal person wants the war to end. But none of us will allow Ukraine to end.



