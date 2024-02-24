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Зеленський символічно зустрів західних лідерів в аеропорту Гостомеля

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Субота, 24 лютого 2024, 13:05

Президент України Володимир Зеленський показав, як символічно зустрів прибуваючих до Києва західних топ-посадовців в аеропорту Гостомеля, який Кремль хотів зробити плацдармом для висадки десанту і швидкого захоплення Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках. 

"Звідси мало розпочатись те саме "взяти Київ і Україну за три дні"... Ми вогнем зустрічали тут ворожий десант. Два роки потому ми зустрічаємо тут наших друзів, наших партнерів", – зазначив Зеленський. 

На кадрах можна бачити відео вітання з прем’єром Бельгії Александром де Кроо, прем’єром Канади Джастіном Трюдо, прем’єркою Італії Джорджією Мелоні, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. 

"Це красномовно і символічно описує шлях, який ми пройшли за ці два роки, і різницю між 24 лютого тоді і зараз", – зазначив Зеленський. 

Кадри зустрічі у Гостомелі опублікував також бельгійський прем'єр.

З Трюдо в Україну приїхали також віцепрем'єрка родом з України Христя Фріланд та міністр оборони Канади Білл Блер.

Крім того, у Києві перебуває колишній прем'єр Британії Борис Джонсон, який одним з перших західних топпосадовців приїхав в Україну навесні 2022 року. 

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