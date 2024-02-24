Зеленський символічно зустрів західних лідерів в аеропорту Гостомеля

Президент України Володимир Зеленський показав, як символічно зустрів прибуваючих до Києва західних топ-посадовців в аеропорту Гостомеля, який Кремль хотів зробити плацдармом для висадки десанту і швидкого захоплення Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

"Звідси мало розпочатись те саме "взяти Київ і Україну за три дні"... Ми вогнем зустрічали тут ворожий десант. Два роки потому ми зустрічаємо тут наших друзів, наших партнерів", – зазначив Зеленський.

Dear great people of a great country, I am immensely proud of each of you. I admire each one of you. I believe in each one of you. Any normal person wants the war to end. But none of us will allow Ukraine to end.



That is why when it comes to ending the war, we always add: on our… pic.twitter.com/MQttTK8Ex2 February 24, 2024

На кадрах можна бачити відео вітання з прем’єром Бельгії Александром де Кроо, прем’єром Канади Джастіном Трюдо, прем’єркою Італії Джорджією Мелоні, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Це красномовно і символічно описує шлях, який ми пройшли за ці два роки, і різницю між 24 лютого тоді і зараз", – зазначив Зеленський.

Кадри зустрічі у Гостомелі опублікував також бельгійський прем'єр.

Back in Kyiv.



The only way to win is to increase our military support.



As President @ZelenskyyUa says: “We will win this war together”.



Standing with #Ukraine today and tomorrow until victory. pic.twitter.com/V32VYSFfuA — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) February 24, 2024

З Трюдо в Україну приїхали також віцепрем'єрка родом з України Христя Фріланд та міністр оборони Канади Білл Блер.

Крім того, у Києві перебуває колишній прем'єр Британії Борис Джонсон, який одним з перших західних топпосадовців приїхав в Україну навесні 2022 року.