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Експрем’єр Британії Борис Джонсон приїхав до Києва

Субота, 24 лютого 2024, 10:44

Колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон, який обіймав цю посаду на момент початку повномасштабної війни, у другу річницю приїхав до Києва. 

Як пише "Європейська правда", про це він розповів у своєму Twitter (X).

"Для мене честь бути тут, в Україні, у цю похмуру другу річницю… Не маю сумнівів, що українці з їхньою незламною хоробрістю переможуть і виженуть війська Путіна – за умови, якщо ми надамо їм необхідну військову, політичну та економічну підтримку", – написав Джонсон.

Фото у дописі Джонсона, схоже, архівне і було зроблене у 2022 році.

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Навесні 2022 року він був одним з перших західних топпосадовців, які приїхали до Києва. Взимку 2023 року Джонсон їздив у деокуповані міста на півночі Київщини. 

Борис Джонсон вже після відставки з прем'єрської посади критикував Захід за надто повільну допомогу Україні та висловлював думку, що НАТО має дати чіткий сигнал про готовність прийняти Україну. 

Дивіться також інтерв'ю "ЄвроПравди" з Борисом Джонсоном, або читайте текстову версію "Я вірю, що Україна поверне Крим і Донбас, але Росія не розпадеться"

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Велика Британія