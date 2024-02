Експрем’єр Британії Борис Джонсон приїхав до Києва

Колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон, який обіймав цю посаду на момент початку повномасштабної війни, у другу річницю приїхав до Києва.

Як пише "Європейська правда", про це він розповів у своєму Twitter (X).

"Для мене честь бути тут, в Україні, у цю похмуру другу річницю… Не маю сумнівів, що українці з їхньою незламною хоробрістю переможуть і виженуть війська Путіна – за умови, якщо ми надамо їм необхідну військову, політичну та економічну підтримку", – написав Джонсон.

On this grim second anniversary of Putin’s invasion I am honoured to be here in Ukraine. With their indomitable courage I have no doubt that the Ukrainians will win and expel Putin’s forces – provided we give them the military, political and economic help that they need. pic.twitter.com/M6VYgOjOPa