У Парижі виникли сутички на виставці, де фермери допитували Макрона про імпорт з України

Роботу Паризької міжнародної сільськогосподарської виставки, яку відвідав Емманюель Макрон, перервали жорстокі сутички між поліцією та незадоволеними фермерами, у той час як президент Франції був змушений відповідати на питання щодо агроімпорту з України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Після початку протестів фермерів у січні французький уряд зосередив свої зусилля на забезпеченні безперебійного проведення сільськогосподарської виставки – щорічного тижневого заходу, який присвячений французьким сільськогосподарським угіддям, який зазвичай відвідують понад пів мільйона людей.

Макрон та його уряд доклали всіх зусиль, щоб показати себе друзями фермерської галузі, і протягом місяця зробили низку політичних заяв, намагаючись заспокоїти гнів фермерів. Зокрема, було оголошено про пом'якшення антипестицидного законодавства на вимогу фермерських спілок.

Ці зусилля, однак, виявилися безуспішними. Протестувальники увірвалися на виставку ще до її відкриття, коли президент снідав з головою фермерських профспілок.

Поліція відтіснила їх і застосувала сльозогінний газ, щоб уникнути прямої конфронтації між Макроном і протестувальниками. Рух натовпу призвів до кількох інциденів з падіннями і перекиданням вольєрів з тваринами.

Tense atmosphere at the French agricultural fair: protesting farmers are scuffling with police forces as Emmanuel Macron is scheduled to officially open the fair in a few minutes. @POLITICOEurope pic.twitter.com/j7M0kKPghA — Victor Goury-Laffont (@Victorglaf) February 24, 2024

У розмові з журналістами Макрон заявив, що протестувальники "не допомагали нікому зі (своїх) колег, розбиваючи виставкові стенди".

Фермери оточили Макрона у супроводі міністра сільського господарства Марка Фесно та молодшої міністерки Аньєс Паньє-Рунаше.

Учасники скаржились на зарегульованість, низькі зарплати, суворі екологічні норми, а також іноземну продукцію, зокрема з України, що створює несправедливі умови для французьких фермерів. Один фермер показав президенту стан свого банківського рахунку на телефоні; інший розповів, що через труднощі, з якими він зіткнувся, думав покінчити життя самогубством.

Президент Франції відповідав на поставлені запитання по пунктах, але був помітно на нервах і демонстрував своє невдоволення, коли його перебивали і глузували з його відповідей на питання, що стосувалися, зокрема, України та Європейського Союзу.

Макрон заявив, що боротиметься за те, щоб ЄС запровадив правила, згідно з якими до імпортованих українських товарів будуть застосовуватися ті ж умови, що й до товарів всередині Євросоюзу. Він також заявив, що його уряд розгляне можливість запровадження мінімальної ціни для виробників.

Макрон говорив прямо, використовуючи неформальну мову та ненормативну лексику під час дискусії.. "Я не вчора народився; я знаю, звідки походять деякі з протестувальників", – сказав Макрон, шкодуючи про "політичні маніпуляції", які він, схоже, поклав на ультраправу партію "Національне об'єднання".

Макрон охарактеризував позицію Національного об'єднання щодо сільського господарства як "проєкт деградації та дурості".

Нагадаємо, Макрон не взяв участі в онлайн-саміті "Групи семи" під головуванням прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні з Києва 24 лютого саме через участь у сільськогосподарській виставці, де він намагався вирішити кризу з фермерами-протестувальниками.