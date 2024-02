У Парижі виникли сутички на виставці, де фермери допитували Макрона про імпорт з України

Роботу Паризької міжнародної сільськогосподарської виставки, яку відвідав Емманюель Макрон, перервали жорстокі сутички між поліцією та незадоволеними фермерами, у той час як президент Франції був змушений відповідати на питання щодо агроімпорту з України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Після початку протестів фермерів у січні французький уряд зосередив свої зусилля на забезпеченні безперебійного проведення сільськогосподарської виставки – щорічного тижневого заходу, який присвячений французьким сільськогосподарським угіддям, який зазвичай відвідують понад пів мільйона людей.

Макрон та його уряд доклали всіх зусиль, щоб показати себе друзями фермерської галузі, і протягом місяця зробили низку політичних заяв, намагаючись заспокоїти гнів фермерів. Зокрема, було оголошено про пом'якшення антипестицидного законодавства на вимогу фермерських спілок.

Ці зусилля, однак, виявилися безуспішними. Протестувальники увірвалися на виставку ще до її відкриття, коли президент снідав з головою фермерських профспілок.

Поліція відтіснила їх і застосувала сльозогінний газ, щоб уникнути прямої конфронтації між Макроном і протестувальниками. Рух натовпу призвів до кількох інциденів з падіннями і перекиданням вольєрів з тваринами.

