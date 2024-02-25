В Париже возникли столкновения на выставке, где фермеры допрашивали Макрона об импорте из Украины

Работу Парижской международной сельскохозяйственной выставки, которую посетил Эмманюэль Макрон, прервали жестокие столкновения между полицией и недовольными фермерами, в то время как президент Франции был вынужден отвечать на вопросы по агроимпорту из Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

После начала протестов фермеров в январе французское правительство сосредоточило свои усилия на обеспечении бесперебойного проведения сельскохозяйственной выставки – ежегодного недельного мероприятия, посвященного французским сельскохозяйственным угодьям, которое обычно посещают более полумиллиона человек.

Макрон и его правительство приложили все усилия, чтобы показать себя друзьями фермерской отрасли, и в течение месяца сделали ряд политических заявлений, пытаясь успокоить гнев фермеров. В частности, было объявлено о смягчении антипестицидного законодательства по требованию фермерских союзов.

Эти усилия, однако, оказались безуспешными. Протестующие ворвались на выставку еще до ее открытия, когда президент завтракал с председателем фермерских профсоюзов.

Полиция оттеснила их и применила слезоточивый газ, чтобы избежать прямой конфронтации между Макроном и протестующими. Движение толпы привело к нескольким инцидентам с падениями и опрокидыванием вольеров с животными.

Tense atmosphere at the French agricultural fair: protesting farmers are scuffling with police forces as Emmanuel Macron is scheduled to officially open the fair in a few minutes. @POLITICOEurope pic.twitter.com/j7M0kKPghA — Victor Goury-Laffont (@Victorglaf) February 24, 2024

В разговоре с журналистами Макрон заявил, что протестующие "не помогали никому из (своих) коллег, разбивая выставочные стенды".

Фермеры окружили Макрона в сопровождении министра сельского хозяйства Марка Фесно и младшего министра Аньес Панье-Рунаше.

Участники жаловались на зарегулированность, низкие зарплаты, строгие экологические нормы, а также иностранную продукцию, в частности из Украины, что создает несправедливые условия для французских фермеров. Один фермер показал президенту состояние своего банковского счета на телефоне; другой рассказал, что из-за трудностей, с которыми он столкнулся, думал покончить жизнь самоубийством.

Президент Франции отвечал на поставленные вопросы по пунктам, но был заметно на нервах и демонстрировал свое недовольство, когда его перебивали и смеялись над его ответами на вопросы, касающиеся, в частности, Украины и Европейского Союза.

Макрон заявил, что будет бороться за то, чтобы ЕС ввел правила, согласно которым к импортируемым украинским товарам будут применяться те же условия, что и к товарам внутри Евросоюза. Он также заявил, что его правительство рассмотрит возможность введения минимальной цены для производителей.

Макрон говорил прямо, используя неформальную речь и ненормативную лексику во время дискуссии. "Я не вчера родился; я знаю, откуда происходят некоторые из протестующих", – сказал Макрон, сожалея о "политических манипуляциях", которые он, похоже, возложил на ультраправую партию "Национальное объединение".

Макрон охарактеризовал позицию Национального объединения по сельскому хозяйству как "проект деградации и глупости".

Напомним, Макрон не принял участия в онлайн-саммите "Группы семи" под председательством премьер-министра Италии Джорджии Мелони из Киева 24 февраля именно из-за участия в сельскохозяйственной выставке, где он пытался решить кризис с фермерами-протестующими.