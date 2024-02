В Париже возникли столкновения на выставке, где фермеры допрашивали Макрона об импорте из Украины

Работу Парижской международной сельскохозяйственной выставки, которую посетил Эмманюэль Макрон, прервали жестокие столкновения между полицией и недовольными фермерами, в то время как президент Франции был вынужден отвечать на вопросы по агроимпорту из Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

После начала протестов фермеров в январе французское правительство сосредоточило свои усилия на обеспечении бесперебойного проведения сельскохозяйственной выставки – ежегодного недельного мероприятия, посвященного французским сельскохозяйственным угодьям, которое обычно посещают более полумиллиона человек.

Макрон и его правительство приложили все усилия, чтобы показать себя друзьями фермерской отрасли, и в течение месяца сделали ряд политических заявлений, пытаясь успокоить гнев фермеров. В частности, было объявлено о смягчении антипестицидного законодательства по требованию фермерских союзов.

Эти усилия, однако, оказались безуспешными. Протестующие ворвались на выставку еще до ее открытия, когда президент завтракал с председателем фермерских профсоюзов.

Полиция оттеснила их и применила слезоточивый газ, чтобы избежать прямой конфронтации между Макроном и протестующими. Движение толпы привело к нескольким инцидентам с падениями и опрокидыванием вольеров с животными.

Tense atmosphere at the French agricultural fair: protesting farmers are scuffling with police forces as Emmanuel Macron is scheduled to officially open the fair in a few minutes. @POLITICOEurope pic.twitter.com/j7M0kKPghA