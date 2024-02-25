Парламентський саміт "Кримської платформи" відбудеться в Латвії

Парламентський саміт "Кримської платформи" цього року відбудеться в Латвії.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на конференції "Україна. Рік 2024" у неділю, його цитує "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

"Цього року ми будемо проводити його в Латвії", – сказав Стефанчук, кажучи про парламентський саміт Кримської платформи.

Він нагадав, що 2023 року саміт відбувся в Празі, і в ньому взяли участь представники 70 парламентів і парламентських організацій.

Нагадаємо, проросійські хакери атакували сайти держорганів Чехії під час "Кримської платформи"

Президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників саміту назвав досягнення українськими силами повного вогневого контролю над Кримом та прилеглими водами питанням часу.