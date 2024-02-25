Парламентский саммит "Крымской платформы" состоится в Латвии

Парламентский саммит "Крымской платформы" в этом году состоится в Латвии.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на конференции "Украина. Год 2024" в воскресенье, его цитирует "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

"В этом году мы будем проводить его в Латвии", – сказал Стефанчук, говоря о парламентском саммите Крымской платформы.

Он напомнил, что в 2023 году саммит состоялся в Праге, и в нем приняли участие представители 70 парламентов и парламентских организаций.

Напомним, пророссийские хакеры атаковали сайты госорганов Чехии во время "Крымской платформы"

Президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита назвал достижение украинскими силами полного огневого контроля над Крымом и прилегающими водами вопросом времени.