Зеленський провів перемовини з прем'єром Болгарії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) повідомив український лідер.

"Сьогодні ми провели з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, як і завжди, продуктивні та цілком конкретні перемовини", – зазначив президент.

Today, I met with Bulgarian Prime Minister Nikolai Denkov for, as always, fruitful and practical talks.



I appreciate Bulgaria's support for our efforts to expand trade flows and restore normal shipping in the Black Sea and Danube regions. It is critical that we maintain normal… pic.twitter.com/eQKc9IggIW