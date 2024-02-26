Зеленський провів перемовини з прем'єром Болгарії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) повідомив український лідер.

"Сьогодні ми провели з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, як і завжди, продуктивні та цілком конкретні перемовини", – зазначив президент.

Today, I met with Bulgarian Prime Minister Nikolai Denkov for, as always, fruitful and practical talks.



I appreciate Bulgaria's support for our efforts to expand trade flows and restore normal shipping in the Black Sea and Danube regions. It is critical that we maintain normal… pic.twitter.com/eQKc9IggIW February 26, 2024

Він подякував Болгарії за підтримку українських зусиль у Чорному морі та в Дунайському регіоні щодо розширення торговельних потоків та відновлення нормального судноплавства.

"Це надзвичайно важливо, що нам вдається навіть у такий непростий час попри всі складнощі забезпечувати нормальні економічні відносини", – вказав Зеленський.

За його словами, сторони домовилися активізувати розбудову логістики та інфраструктури в регіоні. Як переконаний президент, спільна повага до принципу добросусідства додасть економічного зростання обом країнам.

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков у понеділок прибув з візитом в Україну.

Деталі візиту, який раніше не анонсували, не розкривають.

Нагадаємо, Національні збори Болгарії у листопаді 2023 року ратифікували міжурядову угоду між Софією та Києвом, яка регламентує передання Україні 100 списаних бронетранспортерів.

Однак поставка обіцяних бронетранспортерів затримується через питання щодо покриття витрат на транспортування.