Зеленский провел переговоры с премьером Болгарии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) сообщил украинский лидер.

"Сегодня мы провели с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, как и всегда, продуктивные и вполне конкретные переговоры", – отметил президент.

Today, I met with Bulgarian Prime Minister Nikolai Denkov for, as always, fruitful and practical talks.



I appreciate Bulgaria's support for our efforts to expand trade flows and restore normal shipping in the Black Sea and Danube regions. It is critical that we maintain normal… pic.twitter.com/eQKc9IggIW February 26, 2024

Он поблагодарил Болгарию за поддержку украинских усилий в Черном море и в Дунайском регионе по расширению торговых потоков и восстановлению нормального судоходства.

"Это очень важно, что нам удается даже в такое непростое время, несмотря на все сложности, обеспечивать нормальные экономические отношения", – указал Зеленский.

По его словам, стороны договорились активизировать развитие логистики и инфраструктуры в регионе. Как убежден президент, общее уважение к принципу добрососедства добавит экономического роста обеим странам.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков в понедельник прибыл с визитом в Украину.

Детали визита, который ранее не анонсировали, не раскрывают.

Напомним, Национальное собрание Болгарии в ноябре 2023 года ратифицировало межправительственное соглашение между Софией и Киевом, которое регламентирует передачу Украине 100 списанных бронетранспортеров.

Однако поставка обещанных бронетранспортеров задерживается из-за вопроса о покрытии расходов на транспортировку.