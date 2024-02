Зеленский провел переговоры с премьером Болгарии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) сообщил украинский лидер.

"Сегодня мы провели с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, как и всегда, продуктивные и вполне конкретные переговоры", – отметил президент.

Today, I met with Bulgarian Prime Minister Nikolai Denkov for, as always, fruitful and practical talks.



I appreciate Bulgaria's support for our efforts to expand trade flows and restore normal shipping in the Black Sea and Danube regions. It is critical that we maintain normal… pic.twitter.com/eQKc9IggIW