Болгарія висилає подружжя російських шпигунів, які вдавали із себе болгар

Болгарське контррозвідувальне відомство ДАНС оголосило про вигнання з країни подружжя росіян, які створювали собі біографію і документи "громадян Болгарії" з метою подальшої шпигунської діяльності.

Про це повідомляє БГНЕС, пише "Європейська правда".

26 лютого керівник ДАНС підписав розпорядження про п'ятирічну заборону в’їзду та проживання на території країн ЄС громадян Росії Владіміра Горочкіна, вихідця з Калінінградської області, та його дружини Татьяни Горочкіної родом з Саратовської області, через наявність доказів їхньої діяльності, що суперечить безпековим інтересам Болгарії.

З’ясувалося, що Горочкіни вже деякий час проживали у Болгарії як нібито громадяни країни під іменами Дениса і Діани Рашкових.

ДАНС отримала інформацію, за якою Владімір Горочкін і Татьяна Горочкіна є нелегальними агентами розвідки та були залучені до діяльності зовнішньої розвідки РФ із розміщення в іноземних державах своїх агентів під вигаданими іменами.

Контррозвідка вважає, що завданням Горочкіних на поточному етапі діяльності було отримати усі необхідні болгарські документи та пропрацювати "біографію прикриття", щоб згодом під цими іменами здійснювати шпигунську діяльність за межами Болгарії.

Також нещодавно у Болгарії пройшли обшуки в одному з відомств МВС через підозри у шпигунстві співробітника на користь Росії.