Столтенберг і прем’єр Швеції вітають рішення парламенту Угорщини про розширення НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон привітали рішення парламенту Угорщини 26 лютого ратифікувати вступ Стокгольма до Північноатлантичного Альянсу.

Про це вони написали у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг зазначив, що вітає голосування угорського парламенту за ратифікацію членства Швеції в НАТО.

"Тепер, коли всі члени Альянсу схвалили це рішення, Швеція стане 32-м членом НАТО. Членство Швеції зробить нас усіх сильнішими і безпечнішими", – наголосив він.

