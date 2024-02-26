Столтенберг і прем’єр Швеції вітають рішення парламенту Угорщини про розширення НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон привітали рішення парламенту Угорщини 26 лютого ратифікувати вступ Стокгольма до Північноатлантичного Альянсу.

Про це вони написали у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг зазначив, що вітає голосування угорського парламенту за ратифікацію членства Швеції в НАТО.

"Тепер, коли всі члени Альянсу схвалили це рішення, Швеція стане 32-м членом НАТО. Членство Швеції зробить нас усіх сильнішими і безпечнішими", – наголосив він.

I welcome the Hungarian parliament’s vote to ratify #Sweden’s membership in NATO. Now that all Allies have approved, Sweden will become the 32nd #NATO Ally. Sweden’s membership will make us all stronger and safer. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 26, 2024

Шведський прем’єр своєю чергою сказав про "історичний день", позаяк парламенти всіх країн-членів НАТО проголосували за вступ Швеції.

"Швеція готова взяти на себе відповідальність за євроатлантичну безпеку", – додав Крістерссон.

Today is a historic day. The parliaments of all NATO member states have now voted in favour of Swedish accession to NATO. Sweden stands ready to shoulder its responsibility for Euro-Atlantic security. — SwedishPM (@SwedishPM) February 26, 2024

Як повідомлялось, парламент Угорщини 26 лютого після півтора року ратифікував вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу. Угорщина, як відомо, була останньою країною-членом НАТО, яка не погоджувала вступ Швеції.

Тривалий час Будапешт стверджував, що підтримує вступ Швеції та буде "не останнім", хто його схвалить. На практиці ж ратифікація в угорському парламенті сталася пізніше, ніж навіть у Туреччині, яка до останнього активно критикувала Швецію через недостатню "боротьбу з тероризмом".

Як відомо, минулої п’ятниці прем’єр Швеції Ульф Крістерссон прибув з візитом до Будапешта. Під час нього Орбан заявив про "відновлення довіри у відносинах" та підтвердилася інформація, що Швеція продасть Угорщині ще чотири винищувачі Gripen і продовжить угоду щодо обслуговування.