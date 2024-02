Столтенберг и премьер Швеции приветствуют решение парламента Венгрии о расширении НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон приветствовали решение парламента Венгрии 26 февраля ратифицировать вступление Стокгольма в Североатлантический Альянс.

Об этом они написали в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Столтенберг отметил, что приветствует голосование венгерского парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО.

"Теперь, когда все члены Альянса одобрили это решение, Швеция станет 32-м членом НАТО. Членство Швеции сделает нас всех сильнее и безопаснее", – подчеркнул он.

I welcome the Hungarian parliament’s vote to ratify #Sweden’s membership in NATO. Now that all Allies have approved, Sweden will become the 32nd #NATO Ally. Sweden’s membership will make us all stronger and safer.