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Столтенберг и премьер Швеции приветствуют решение парламента Венгрии о расширении НАТО

Понедельник, 26 февраля 2024, 18:19

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон приветствовали решение парламента Венгрии 26 февраля ратифицировать вступление Стокгольма в Североатлантический Альянс.

Об этом они написали в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Столтенберг отметил, что приветствует голосование венгерского парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО.

"Теперь, когда все члены Альянса одобрили это решение, Швеция станет 32-м членом НАТО. Членство Швеции сделает нас всех сильнее и безопаснее", – подчеркнул он.

Шведский премьер в свою очередь сказал об "историческом дне", поскольку парламенты всех стран-членов НАТО проголосовали за вступление Швеции.

"Швеция готова взять на себя ответственность за евроатлантическую безопасность", – добавил Кристерссон.

Как сообщалось, парламент Венгрии 26 февраля после полутора лет ратифицировал вступление Швеции в Североатлантический Альянс. Венгрия, как известно, была последней страной-членом НАТО, которая не согласовывала вступление Швеции.

Долгое время Будапешт утверждал, что поддерживает вступление Швеции и будет "не последним", кто его одобрит. На практике же ратификация в венгерском парламенте произошла позже, чем даже в Турции, которая до последнего активно критиковала Швецию из-за недостаточной "борьбы с терроризмом".

Как известно, в минувшую пятницу премьер Швеции Ульф Кристерссон прибыл с визитом в Будапешт. Во время него Орбан заявил о "восстановлении доверия в отношениях" и подтвердилась информация, что Швеция продаст Венгрии еще четыре истребителя Gripen и продолжит соглашение по обслуживанию.

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Швеция Расширение НАТО Столтенберг