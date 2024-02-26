Столтенберг и премьер Швеции приветствуют решение парламента Венгрии о расширении НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон приветствовали решение парламента Венгрии 26 февраля ратифицировать вступление Стокгольма в Североатлантический Альянс.

Об этом они написали в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Столтенберг отметил, что приветствует голосование венгерского парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО.

"Теперь, когда все члены Альянса одобрили это решение, Швеция станет 32-м членом НАТО. Членство Швеции сделает нас всех сильнее и безопаснее", – подчеркнул он.

I welcome the Hungarian parliament’s vote to ratify #Sweden’s membership in NATO. Now that all Allies have approved, Sweden will become the 32nd #NATO Ally. Sweden’s membership will make us all stronger and safer. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 26, 2024

Шведский премьер в свою очередь сказал об "историческом дне", поскольку парламенты всех стран-членов НАТО проголосовали за вступление Швеции.

"Швеция готова взять на себя ответственность за евроатлантическую безопасность", – добавил Кристерссон.

Today is a historic day. The parliaments of all NATO member states have now voted in favour of Swedish accession to NATO. Sweden stands ready to shoulder its responsibility for Euro-Atlantic security. — SwedishPM (@SwedishPM) February 26, 2024

Как сообщалось, парламент Венгрии 26 февраля после полутора лет ратифицировал вступление Швеции в Североатлантический Альянс. Венгрия, как известно, была последней страной-членом НАТО, которая не согласовывала вступление Швеции.

Долгое время Будапешт утверждал, что поддерживает вступление Швеции и будет "не последним", кто его одобрит. На практике же ратификация в венгерском парламенте произошла позже, чем даже в Турции, которая до последнего активно критиковала Швецию из-за недостаточной "борьбы с терроризмом".

Как известно, в минувшую пятницу премьер Швеции Ульф Кристерссон прибыл с визитом в Будапешт. Во время него Орбан заявил о "восстановлении доверия в отношениях" и подтвердилась информация, что Швеция продаст Венгрии еще четыре истребителя Gripen и продолжит соглашение по обслуживанию.