В Бундестазі назвали Шольца гальмом на тлі заяв Макрона щодо України

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн похвалила президента Франції Емманюеля Макрона за його зусилля на підтримку України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

При цьому, на думку Штрак-Ціммерманн, канцлер Німеччини Олаф Шольц є своєрідним "гальмом" у цих зусиллях.

Коментуючи заяву Макрона, що він не хоче виключати введення сухопутних військ в Україну, політик Вільної демократичної партії сказала: "Німеччина, безумовно, не зобов'язана поділяти цю оцінку, але вражає те, що Макрон є рушійною силою. Канцлер – гальмо".

За її словами, вплив застереження Путіна проти прямого втручання Заходу у війну виявився сильнішим у Берліні, ніж у Парижі.

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив категорично проти постачання крилатих ракет Taurus Україні, посилаючись на ризик втягування своєї країни у війну. Штрак-Ціммерман раніше жорстко критикувала позицію Шольца щодо озброєння України, зокрема, крилатими ракетами.

Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

Чеська Республіка заявила, що не збирається відправляти війська в Україну.