В Бундестаге назвали Шольца тормозом на фоне заявлений Макрона по Украине

Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн похвалила президента Франции Эмманюэля Макрона за его усилия в поддержку Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

При этом, по мнению Штрак-Циммерманн, канцлер Германии Олаф Шольц является своеобразным "тормозом" в этих усилиях.

Комментируя заявление Макрона, что он не хочет исключать введение сухопутных войск в Украину, политик Свободной демократической партии сказала: "Германия, безусловно, не обязана разделять эту оценку, но поражает то, что Макрон является движущей силой. Канцлер – тормоз".

По ее словам, влияние предостережения Путина против прямого вмешательства Запада в войну оказалось сильнее в Берлине, чем в Париже.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц выступил категорически против поставки крылатых ракет Taurus Украине, ссылаясь на риск втягивания своей страны в войну. Штрак-Циммерманн ранее жестко критиковала позицию Шольца по вооружению Украины, в частности, крылатыми ракетами.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

Чешская Республика заявила, что не собирается отправлять войска в Украину.