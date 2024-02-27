Столтенберг: НАТО не розглядає відправлення військ в Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти війська в Україну на тлі повідомлень про те, що деякі західні країни можуть розглянути таку можливість індивідуально.

Про це він сказав у коментарі агентству Associated Press, пише "Європейська правда".

Столтенберг заявив, що "союзники по НАТО надають безпрецедентну підтримку Україні. Ми робимо це з 2014 року і посилили підтримку після повномасштабного вторгнення. Але немає ніяких планів щодо бойових військ НАТО на місці в Україні".

Столтенберг також сказав, "що це агресивна війна Росії проти України, яка грубо порушує міжнародне право".

"Згідно з міжнародним правом, Україна, звичайно, має право на самооборону, і ми маємо право підтримати її у відстоюванні цього права", – додав генсек.

НАТО як альянс надає Україні лише нелетальну допомогу і підтримку, таку як медикаменти, обмундирування і зимове спорядження. А ось члени Альянсу надсилають зброю і боєприпаси на двосторонній основі або групами.

Будь-яке рішення про введення військ від імені НАТО вимагатиме одностайної підтримки всіх країн-членів, натомість індивідуальні рішення окремих країн такої згоди не потребуватимуть.

Напередодні поїздки до Парижа в понеділок прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що деякі країни зважують, чи варто укладати двосторонні угоди про відправку військ в Україну, щоб допомогти їй відбити російське вторгнення.

Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

Після заяви Макрона Чехія, Польща та Швеція заявили, що не розглядають ідею відправлення своїх військових в Україну.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що поява військових НАТО на території України призведе до прямого конфлікту Альянсу з РФ і ескалації ситуації.