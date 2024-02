Экс-глава МИД Литвы: Если РФ бросит вызов НАТО, первым "нейтрализуют" Калининград

Посол в Стокгольме и бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал геополитические изменения в Балтийском регионе в связи со вступлением Швеции в НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в Twitter (X).

"После интеграции Швеции в Альянс Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Если Россия решится бросить вызов НАТО, Калининград "нейтрализуют" первым", – отметил Линкявичюс.

After #Sweden was integrated into the Alliance, the Baltic Sea became an internal #NATO sea. If #Russia dares to challenge NATO, Kaliningrad would be "neutralized" first. Russia's previous false accusations that it is surrounded by NATO are now becoming a reality. pic.twitter.com/f3ftiMO4ED