Спикер Сейма Польши и представители правительства встретились с протестующими фермерами в Варшаве

С польскими фермерами, которые устроили большой протест в Варшаве, провели встречи спикер Сейма Шимон Головня, а также глава канцелярии премьер-министра.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В настоящее время акция протеста официально объявлена завершенной, фермеры начали расходиться от здания канцелярии премьер-министра, которая была финальной точкой их маршрута.

Днем делегация от протестующих вошла в здание Сейма для встречи со спикером Шимонем Головней.

Kilkunastoosobowa delegacja rolników w Sejmie idzie na spotkanie z marszałkiem Holownią. @RMF24pl pic.twitter.com/d2ABklgRJ8 — Mariusz Piekarski (@Piekarski_M) February 27, 2024

Один из представителей протестующих после встречи выразил убеждение, что Головня будет заступаться за интересы фермеров и сделает вклад в то, чтобы правительство прислушалось к их требованиям.

Шимон Головня заявил, что через несколько недель в Сейме должна собраться рабочая группа по проблемам, которые беспокоят польских аграриев, в которую войдут политики, представители отрасли и профильные эксперты.

После этого фермеры отправились в канцелярию премьера, там их представители встретились с руководителем канцелярии Яном Грабичем. Пресс-служба опубликовала фрагменты со встречи.

Minister @JanGrabiec podczas spotkania z protestującymi rolnikami: Rząd od ponad 2 miesięcy robi wszytko, żeby zabezpieczyć nasz rynek, zabezpieczyć naszych producentów. pic.twitter.com/RBfT0ftwEd — Kancelaria Premiera (@PremierRP) February 27, 2024

Одновременно в оргкомитете протестующих выразили сожаление по поводу того, что премьер Дональд Туск "не нашел для них времени". Туск, как известно, во вторник был в Праге для участия в саммите "Вышеградской четверки".

Дональд Туск из Праги повторил позицию о том, что Польша стремится помогать Украине, но договоренности о торговле с Украиной должны учитывать интересы польских аграриев.

Глава МИД Польши во вторник также заявил, что ЕС должен вернуть довоенные правила торговли продовольствием с Украиной.

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