Технічний персонал Lufthansa розпочав триденний страйк у Німеччині

Технічний персонал авіакомпанії Lufthansa розпочав триденний страйк у Німеччині, який був оголошений лише за кілька годин до його початку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

У середу вранці технічний персонал розпочав триденний страйк у зв'язку з суперечкою щодо заробітної плати.

Про страйк, який став останнім етапом у боротьбі за підвищення заробітної плати, було оголошено всього за 12 годин до його початку.

Профспілка Verdi заявила, що страйк розпочався, як і було заплановано, о 6:00 ранку, хоча очікується, що пасажирські рейси не постраждають.

Verdi закликала працівників Lufthansa Technik, Lufthansa Aviation Training та Lufthansa Technical Training розпочати триденний страйк, починаючи з ранку середи.

За словами представника профспілки, компанія зробила "незмінну пропозицію" на тлі суперечки щодо заробітної плати та одноразової виплати. Однак, оскільки компанії, що страйкують, перебувають у "віддалених від пасажирів районах", це не вплине на польоти.

Lufthansa розкритикувала страйк як "незрозумілу і абсолютно недоречну ескалацію". Компанія стверджує, що профспілці було зроблено посилену пропозицію.

"Минулого четверга Lufthansa зробила ще один великий крок назустріч профспілці і представила нову, ще кращу пропозицію", – заявив представник авіакомпанії.

Остання пропозиція Lufthansa передбачала перенесення першого з двох підвищень заробітної плати з грудня на березень цього року та швидшу виплату бонусу у розмірі 3 000 євро для компенсації інфляції.

Але профспілка Verdi знову відкинула цю пропозицію як "недостатню", повторивши свої вимоги або підвищення на 12,5%, або мінімальне щомісячне підвищення на 500 євро – залежно від того, яка сума буде вищою. П'ятий раунд переговорів запланований на 13 і 14 березня.

Минулого тижня в кількох великих німецьких аеропортах були скасовані рейси на тлі страйку наземного персоналу, який тривав понад 27 годин.

На початку місяця страйкували співробітники служби безпеки, вимагаючи підвищення заробітної плати.

Понад 1 000 рейсів було скасовано в 11 найбільших аеропортах 1 лютого, що вплинуло на понад 200 000 пасажирів.