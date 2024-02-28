Технический персонал Lufthansa начал трехдневную забастовку в Германии

Технический персонал авиакомпании Lufthansa начал трехдневную забастовку в Германии, которая была объявлена всего за несколько часов до ее начала.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

В среду утром технический персонал начал трехдневную забастовку в связи со спором о заработной плате наземного персонала флагманского немецкого авиаперевозчика Lufthansa.

О забастовке, которая стала последним этапом в борьбе за повышение заработной платы, было объявлено всего за 12 часов до ее начала.

Профсоюз Verdi заявил, что забастовка началась, как и было запланировано, в 6:00 утра, хотя ожидается, что пассажирские рейсы не пострадают.

Verdi призвала работников Lufthansa Technik, Lufthansa Aviation Training и Lufthansa Technical Training начать трехдневную забастовку, начиная с утра среды.

По словам представителя профсоюза, компания сделала "неизменное предложение" на фоне спора по заработной плате и единовременной выплате. Однако, поскольку бастующие компании находятся в "отдаленных от пассажиров районах", это не повлияет на полеты.

Lufthansa раскритиковала забастовку как "непонятную и совершенно неуместную эскалацию". Компания утверждает, что профсоюзу было сделано усиленное предложение.

"В прошлый четверг Lufthansa сделала еще один большой шаг навстречу профсоюзу и представила новое, еще лучшее предложение", – заявил представитель авиакомпании.

Последнее предложение Lufthansa предусматривало перенос первого из двух повышений заработной платы с декабря на март этого года и более быструю выплату бонуса в размере 3 тысяч евро для компенсации инфляции.

Но профсоюз Verdi снова отверг это предложение как "недостаточное", повторив свои требования либо повышение на 12,5%, либо минимальное ежемесячное повышение на 500 евро – в зависимости от того, какая сумма будет выше. Пятый раунд переговоров запланирован на 13 и 14 марта.

На прошлой неделе в нескольких крупных немецких аэропортах были отменены рейсы на фоне забастовки наземного персонала, которая длилась более 27 часов.

В начале месяца бастовали сотрудники службы безопасности, требуя повышения заработной платы.

Более тысячи рейсов было отменено в 11 крупнейших аэропортах 1 февраля, что повлияло на более 200 тысяч пассажиров.