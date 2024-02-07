У Німеччині почався страйк працівників Lufthansa, вплине на 100 тисяч пасажирів

Наземний персонал німецької авіакомпанії Lufthansa в середу розпочав страйк в головних аеропортах, посилюючи тиск у переговорах про заробітну плату і додаючи страждань мандрівникам у найбільшій економіці Європи, яка вже постраждала від страйків на залізницях і в громадському транспорті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

За даними національного перевізника, страйк, який розпочався о 4 ранку і триватиме до 7:10 ранку в четвер, торкнеться близько 100 000 пасажирів.

Профспілка Ver.di націлилася на аеропорти Франкфурта і Мюнхена, де, за словами Lufthansa, буде виконуватися лише 10%-20% рейсів, а також на Берлін, Гамбург і Дюссельдорф.

Ver.di вимагає підвищення заробітної плати на 12,5% для близько 25 000 працівників, або щонайменше на 500 євро більше на місяць протягом 12 місяців, плюс одноразову виплату в розмірі 3000 євро для компенсації інфляції.

Хвиля загальнонаціональних страйків за останні кілька тижнів охопила авіаперевезення, залізницю та громадський транспорт, завдавши болю економіці та підживлюючи невдоволення незграбною тристоронньою коаліцією канцлера Німеччини Олафа Шольца.

У Німеччині у п’ятницю, 2 лютого, розпочався страйк працівників громадського транспорту, який тривав добу.

Перед цим у Німеччині страйкували співробітники аеропортів, що призвело до скасування або затримки понад 1000 рейсів.