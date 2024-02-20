Друга хвиля страйків Lufthansa в Німеччині зачепить близько 100 тисяч пасажирів

Новий попереджувальний страйк працівників авіакомпанії Lufthansa, який розпочався у Німеччині у вівторок, 20 лютого, може призвести до скасування сотень рейсів, що зачепить близько 100 тисяч пасажирів.

Про це повідомляє DW, інформує "Європейська правда".

Уже напередодні авіаперевізник був змушений скасувати у своєму основному хабі у Франкфурті-на-Майні понад 50 рейсів. Були виконані лише деякі міжконтинентальні польоти.

Через страйк авіакомпанія зможе здійснити 20 лютого, імовірно, від 10 до 20% рейсів із запланованої добової програми, яка включає близько 1000 вильотів.

Об'єднана профспілка працівників сфери громадського обслуговування Ver.di закликала приєднатися до акції протесту наземний персонал аеропортів Франкфурта-на-Майні, Мюнхена, Гамбурга, Берліна, Дюссельдорфа, Кельна-Бонна і Штутгарта.

Наслідки страйку поширюватимуться і на аеропорти, які офіційно в ньому не беруть участі, зокрема, у Ганновері та Бремені скасовані всі рейси Lufthansa до Франкфурта-на-Майні та Мюнхена і назад.

Офіційно страйк триватиме до 7:10 середи, 21 лютого.

Як заявили в Ver.di, причиною другого за останні два тижні попереджувального страйку стали колективні переговори щодо заробітної плати приблизно для 25 тисяч співробітників компанії, які працюють на землі.

Профспілка вимагає підвищити зарплати наземному персоналу Lufthansa на 12,5% (але не менше ніж на 500 євро на місяць). Крім того, Ver.di домагається виплат співробітникам разових премій у розмірі 3000 євро для компенсації інфляції.

Директор Lufthansa з персоналу Міхаель Ніггеманн заявив, що черговий страйк знову непропорційно вплине як на пасажирів, так і на співробітників. За його словами, це особливо прикро, оскільки наступний раунд переговорів відбудеться вже 21 лютого, і Lufthansa представила нову пропозицію.

У Ver.di назвали другу хвилю попереджувальних страйків необхідною і заявляють, що Lufthansa не зробила жодних спроб поліпшити свою пропозицію під час попередніх переговорів.

Нагадаємо, перед цим наземний персонал Lufthansa страйкував у понеділок, 19 лютого.

В кінці січня багатоденний страйк проводили також німецькі машиністи.