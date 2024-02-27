У Франції пояснили пропозицію Макрона "направити війська в Україну"

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне пояснив, що війська західних країн у разі теоретичного відправлення в Україну, яке запропонував напередодні Емманюель Макрон, не братимуть участі в бойових діях.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Сежурне цитує агентство Reuters.

Голова французького МЗС під час спілкування в парламенті пояснив, що Париж "повинен розглянути нові дії на підтримку України".

"Вони повинні відповідати дуже конкретним потребам, я маю на увазі, зокрема, розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на місці, на українській території. Деякі з цих дій можуть потребувати присутності на українській території, не переходячи при цьому межу бойових дій", – додав він.

"Нічого не можна виключати. Це було і залишається сьогодні позицією президента Республіки", – наголосив Сежурне.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

Після заяви Макрона Чехія, Польща та Швеція заявили, що не розглядають ідею відправлення своїх військових в Україну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти війська в Україну. В ЄС заявили, що на європейському рівні серед держав-членів існує консенсус лише щодо надання Україні потрібної допомоги стільки, скільки буде потрібно.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що поява військових НАТО на території України призведе до прямого конфлікту Альянсу з РФ і ескалації ситуації.