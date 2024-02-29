Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали росіянина, підозрюваного в діяльності на користь ісламістських терористичних організацій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

У Національній прокуратурі повідомили, що затриманий є громадянином Російської Федерації з Кавказу.

За даними слідства, до приїзду у Польщу він брав участь у бойових діях у Сирії.

Чоловік нібито належав до озброєних терористичних об'єднань – прокуратура уточнює, що спочатку він працював на організацію "Джабхат ан-Нусра", потім на "Аль-Каїду", а нещодавно приєднався до ІДІЛ, тобто "Ісламської держави".

Росіянину вже висунули звинувачення в діяльності на користь міжнародних терористичних організацій. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Найближчі три місяці затриманий проведе під вартою.

Суд обрав йому запобіжний захід через суворе покарання, яке йому загрожує, та реальні побоювання втечі.

Нагадаємо, в грудні суд Любліна визнав 14 громадян Росії, Білорусі та України винними в підготовці диверсій на користь Москви у складі шпигунського угруповання.

Шістнадцятьом фігурантам у листопаді оголосили звинувачення у шпигунстві.