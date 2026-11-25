Нідерланди долучаються до Польщі, Литви, Латвії та Норвегії у спільному проєкті закупівель польських зенітних комплексів Piorun.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на урядову канцелярію прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Закупівлі польських зенітних комплексів здійснюватимуться із використанням кредитного інструменту Євросоюзу SAFE.

Загальна вартість угод щодо поставок Piorun для держав-учасниць об’єднання становить понад 8 млрд злотих без ПДВ.

Piorun – це переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з літаками, вертольотами та безпілотниками. Крім польської армії, Piorun також перебуває на озброєнні Норвегії, Латвії та України.

Нагадаємо, ще у листопаді 2024 року чотири країни – Польща, Литва, Естонія та Норвегія – підписали лист про наміри закупівлі зенітно-ракетних комплексів Piorun польського виробництва.

Пізніше зацікавленість у придбанні польських зенітних комплексів виявила і Німеччина.