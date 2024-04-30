У Грузії друге читання закону про "іноагентів" може тривати кілька днів

Законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" у другому читанні винесено на розгляд пленарної сесії парламенту Грузії, проте його обговорення може тривати кілька днів.

Про це заявив лідер парламентської більшості Мамука Мдинарадзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

"Говорю вам від імені команди, ми нікуди не поспішаємо. Розгляд може зайняти до трьох днів, але ми не поспішаємо, хоч би скільки днів це зайняло, немає проблем у тому, щоб попрацювати детально – почекаємо ще.

Що (в законі) російське чи погане, може, хтось це якось скаже?" – сказав Мдинарадзе на пленарному засіданні парламенту.

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Нагадаємо, що юридичний комітет парламенту підтримав законопроєкт у другому читанні 29 квітня. Голова комітету Анрі Оханашвілі вилучив із засідання загалом 14 депутатів від опозиції та трьох представників неурядових організацій, які виступили з критичними зауваженнями на адресу законопроєкту. Оханашвілі звинуватив опонентів у порушенні регламенту, зокрема робив зауваження за продовження розмови після вимкнення мікрофона.

Згідно з розпорядженням спікера парламенту Грузії Шалви Папуашвілі, сьогодні, 30 квітня, у парламенті знову запроваджено жовтий рівень безпеки. Це означає, що до будівлі зможуть увійти та працювати лише акредитовані журналісти телекомпаній, представники інших ЗМІ такої можливості не матимуть.

Розгляд проєкту закону у парламенті відбувається на тлі акцій проти ініціативи "Грузинської мрії". Масштабний мітинг заплановано і на сьогодні. Він розпочнеться о 19:00 за тбіліським часом. У ході візьмуть участь студенти грузинських університетів, представники неурядового сектору та опозиції.

У понеділок у ЄС вкотре попередили Грузію, що ухвалення закону про "іноагентів" матиме наслідки для процесу її інтеграції до Європейського Союзу.