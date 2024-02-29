В Італії кажуть про "важкий шлях" до правових підстав для використання активів РФ

Міністр фінансів Італії Джанкарло Джорджетті заявив, що знайти правову основу для використання заморожених російських активів для допомоги Україні буде складно.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

За словами міністра фінансів, країни G7 розглядають "важкий і складний технічний" шлях, щоб знайти "міцну правову базу для використання арештованих російських активів для виплати компенсації Україні".

На тлі занепокоєння щодо юридичних та фінансових ризиків серед країн G7 досі тривають дебати про те, як саме використати арештовані гроші.

Це питання зокрема обговорюють на зустрічі міністрів фінансів країн G20 та розглядали в середу на окремому засіданні G7, де наразі головує Італія.

Раніше міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер публічно виступив проти позиції міністра фінансів США Джанет Єллен щодо конфіскації заморожених російських активів, що свідчить про глибокі розбіжності між країнами "Групи семи" (G7).

Незважаючи на публічні суперечки, один західний посадовець, який попросив не називати його імені, заявив Reuters, що представники G7 одностайні в тому, що Москва повинна заплатити за завдані нею збитки. Посадовець зазначив, що дедалі більше експертів упевнені в тому, що існує правовий шлях, який дозволить конфіскувати заморожені активи.

Лідери "Групи семи" за підсумком саміту 24 лютого підтвердили, що триматимуть знерухомленими активи російського Центробанку у своїх юрисдикціях до завершення повномасштабної війни Росії проти України.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 12 лютого ухвалила рішення, яке наближає створення механізму з використання надприбутків заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

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