G7 блокуватиме активи РФ до кінця війни, шукає шляхи їхнього використання для України

Лідери "Групи семи" підтвердили, що триматимуть знерухомленими активи російського Центробанку у своїх юрисдикціях до завершення повномасштабної війни Росії проти України.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7 за підсумками онлайн-саміту 24 лютого, яка опинилась у розпорядженні "Європейської правди".

Очільники держав "Групи семи" наголосили, що Росія "не має права вирішувати, чи буде вона платити за збитки, завдані їй в Україні, і коли саме".

"Ми підтверджуємо, що, відповідно до наших правових систем, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не заплатить за шкоду, завдану Україні", – додали вони.

Підписанти заяви привітали ухвалення в Євросоюзі механізму зберігання надприбутків від доходів з росактивів і заохочують "подальші кроки, спрямовані на їхнє використання відповідно до договірних зобов'язань та чинного законодавства".

Лідери G7 пообіцяли повернутись до цього питання на саміті в італійській Апулії, який, як відомо, відбудеться 13-15 червня.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 12 лютого ухвалила рішення, яке наближає створення механізму з використання надприбутків заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

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