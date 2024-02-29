В Италии говорят о "трудном пути" к правовым основаниям для использования активов РФ

Министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что найти правовую основу для использования замороженных российских активов для помощи Украине будет сложно.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

По словам министра финансов, страны G7 рассматривают "тяжелый и сложный технический" путь, чтобы найти "прочную правовую базу для использования арестованных российских активов для выплаты компенсации Украине".

На фоне беспокойства относительно юридических и финансовых рисков среди стран G7 до сих пор продолжаются дебаты о том, как именно использовать арестованные деньги.

Этот вопрос в частности обсуждают на встрече министров финансов стран G20 и рассматривали в среду на отдельном заседании G7, где сейчас председательствует Италия.

Ранее министр финансов Франции Бруно Ле Мэр публично выступил против позиции министра финансов США Джанет Йеллен по конфискации замороженных российских активов, что свидетельствует о глубоких разногласиях между странами "Группы семи" (G7).

Несмотря на публичные споры, один западный чиновник, который попросил не называть его имени, заявил Reuters, что представители G7 единодушны в том, что Москва должна заплатить за нанесенный ею ущерб. Чиновник отметил, что все больше экспертов уверены в том, что существует правовой путь, который позволит конфисковать замороженные активы.

Лидеры "Группы семи" по итогам саммита 24 февраля подтвердили, что будут держать обездвиженными активы российского Центробанка в своих юрисдикциях до завершения полномасштабной войны России против Украины.

Напомним, Совет Европейского Союза 12 февраля принял решение, которое приближает создание механизма по использованию сверхприбылей замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины.

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