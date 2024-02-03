Дуда поставив під сумнів повернення Криму: реакція посла України

Посол України у Польщі Василь Зварич виступив із заявою щодо неодмінної деокупації Криму після неоднозначних слів польського президента Анджея Дуди, який поставив під сумнів повернення півострова під контроль Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Реакція посла у Twitter (Х) з’явилась після того, як у польських ЗМІ стали поширювати заяву Анджея Дуди в інтерв’ю Kanal Zero.

"Сьогодні Росія намагається перемогти в Україні. Я скажу так: якщо Росія збереже території України, то фактично це буде перемога Росії і тоді ймовірність нового нападу з боку Росії буде дуже високою", – оцінив Анджей Дуда.

У відповідь на питання про Крим, Дуда відповів, що не знає, чи отримає його Україна його назад.

"Я не знаю, чи поверне Україна Крим, але я вірю, що вона поверне собі Донецьк і Луганськ", – заявив він.

За словами Дуди, Крим – "особливе місце, в тому числі з історичних причин". "Тому що насправді, якщо ми подивимося історично, він довший час був у руках Росії", – сказав Анджей Дуда.

Посол України Василь Зварич заявив, що "Крим – це Україна: так є і так буде".

"Міжнародне право – основа. Тимчасова окупація Криму Росією є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму – наше спільне з вільним світом завдання і обов'язок. Ми зробимо це беззаперечно. Ми віримо і діємо разом", – наголосив глава українського посольства у Варшаві.

У серпні під час виступу на Кримській платформі Дуда наголошував, що від результату війни Росії проти України, у тому числі того, чи зможе вона "закріпити" за собою Крим, залежить збереження всього світового порядку.

Дуда запевняв, що треба звільнити усю територію України, разом з Кримом.