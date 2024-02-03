Слова Дуди про Крим обурили політиків правлячого табору Польщі

Слова польського президента Анджея Дуди про Крим викликали хвилю обурення у правлячому таборі Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Декілька політиків від керівної "Громадянської коаліції" розкритикували Дуду за його сумніви у тому, чи зможе Україна повернути Крим, а також за ремарку, що Крим довший час належав Росії, ніж Україні.

"Соромно. Сьогодні Дуда каже, що з Кримом невідомо, бо "більшу частину часу він був у руках Росії". У серпні 2022 року він стверджував, що Крим – це Україна, "так само, як Гданськ є частиною Польщі"" – зазначив представник "Громадянської коаліції" Кшиштоф Брейза.

Wstyd. Dziś A. Duda mówi, że z Krymem to nie wiadomo, bo „w większości czasu był w gestii Rosji".

W sierpniu 2022 twierdził, że Krym to Ukraina, „tak jak Gdańsk jest częścią Polski". pic.twitter.com/NxxaPOyi50 — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) February 2, 2024

"Ще один доказ того, що Дуда – це якась жахлива помилка. Виборці "Права і справедливості", розплющіть очі", – написав у своєму Twitte (Х) Даріуш Росаті.

Kolejny dowód że Duda to jakaś koszmarna pomyłka. Wyborcy PiS, otwórzcie oczy. https://t.co/CuhUhVN24I — Dariusz Rosati (@DariuszRosati) February 2, 2024

"Якщо вирішальним для державної приналежності є час, коли територія належала до тієї чи іншої держави, то прошу нагадати пану Дуді, що в нашій країні є міста, які в своїй історії належали Польщі коротший час, ніж іншій державі... Яка бездонно дурна відповідь!" – заявив Роман Гертих.

Jeśli kwestią decydującą dla przynależności państwowej jest czas, w którym dany teren należał do jakiegoś państwa, to przypominam uprzejmie panu Dudzie, że są u nas miasta, które w swej historii należały krócej do Polski niż do innego kraju…

Co za bezdennie durna wypowiedź! https://t.co/l7aLkU5wEq — Roman Giertych (@GiertychRoman) February 3, 2024

"Президент не зобов'язаний говорити англійською... Але він повинен розумно говорити польською і не шкодити інтересам власної країни. Крим належить Україні. Росія – окупант", – зауважив Цезарій Томчик, Державний секретар Міністерства національної оборони Польщі.

Prezydent nie musi mówić po angielsku… Za to po polsku musi mówić z sensem i nie szkodzić interesom własnego kraju. Krym należy do Ukrainy. Rosja jest okupantem. — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) February 3, 2024

У п'ятницю польський президент Анджей Дуда в інтерв'ю Kanal Zero на запитання, чи поверне Україна Крим, відповів, що не знає. Він підкреслив, що вірить у те, що Україна поверне Донецьк і Луганськ.

Він додав, що Кримський півострів є "особливим і з історичних причин", тому що "якщо дивитися історично, то більшу частину часу він був під контролем Росії".

У суботу слова президента Дуди прокоментував посол України в Польщі Василь Зварич . "Крим – це Україна: так є і буде", – підкреслив він. Він додав, що основою є міжнародне право.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський після слів Дуди про Крим підкреслив, що Польща визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах, які неодноразово підтверджувала Росія.