Слова Дуди про Крим обурили політиків правлячого табору Польщі

Слова польського президента Анджея Дуди про Крим викликали хвилю обурення у правлячому таборі Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Декілька політиків від керівної "Громадянської коаліції" розкритикували Дуду за його сумніви у тому, чи зможе Україна повернути Крим, а також за ремарку, що Крим довший час належав Росії, ніж Україні.

"Соромно. Сьогодні Дуда каже, що з Кримом невідомо, бо "більшу частину часу він був у руках Росії". У серпні 2022 року він стверджував, що Крим – це Україна, "так само, як Гданськ є частиною Польщі"" – зазначив представник "Громадянської коаліції" Кшиштоф Брейза.

Wstyd. Dziś A. Duda mówi, że z Krymem to nie wiadomo, bo „w większości czasu był w gestii Rosji". W sierpniu 2022 twierdził, że Krym to Ukraina, „tak jak Gdańsk jest częścią Polski". pic.twitter.com/NxxaPOyi50

"Ще один доказ того, що Дуда – це якась жахлива помилка. Виборці "Права і справедливості", розплющіть очі", – написав у своєму Twitte (Х) Даріуш Росаті.

"Якщо вирішальним для державної приналежності є час, коли територія належала до тієї чи іншої держави, то прошу нагадати пану Дуді, що в нашій країні є міста, які в своїй історії належали Польщі коротший час, ніж іншій державі... Яка бездонно дурна відповідь!" – заявив Роман Гертих.

Jeśli kwestią decydującą dla przynależności państwowej jest czas, w którym dany teren należał do jakiegoś państwa, to przypominam uprzejmie panu Dudzie, że są u nas miasta, które w swej historii należały krócej do Polski niż do innego kraju…

Co za bezdennie durna wypowiedź! https://t.co/l7aLkU5wEq