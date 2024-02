Слова Дуды о Крыме возмутили политиков правящего лагеря Польши

Слова польского президента Анджея Дуды о Крыме вызвали волну возмущения в правящем лагере Польши.

Несколько политиков от правящей "Гражданской коалиции" раскритиковали Дуду за его сомнения в том, сможет ли Украина вернуть Крым, а также за ремарку, что Крым дольше принадлежал России, чем Украине.

"Стыдно. Сегодня Дуда говорит, что с Крымом неизвестно, потому что "большую часть времени он был в руках России". В августе 2022 года он утверждал, что Крым – это Украина, "так же, как Гданьск является частью Польши"", – отметил представитель "Гражданской коалиции" Кшиштоф Брейза.

Wstyd. Dziś A. Duda mówi, że z Krymem to nie wiadomo, bo „w większości czasu był w gestii Rosji". W sierpniu 2022 twierdził, że Krym to Ukraina, „tak jak Gdańsk jest częścią Polski". pic.twitter.com/NxxaPOyi50

"Еще одно доказательство того, что Дуда – это какая-то ужасная ошибка. Избиратели "Права и справедливости", откройте глаза", – написал в своем Twitte (Х) Дариуш Росати.

"Если решающим для государственной принадлежности является время, когда территория принадлежала к тому или иному государству, то прошу напомнить господину Дуде, что в нашей стране есть города, которые в своей истории принадлежали Польше более короткое время, чем другому государству... Какой бездонно глупый ответ!" – заявил Роман Гертих.

Jeśli kwestią decydującą dla przynależności państwowej jest czas, w którym dany teren należał do jakiegoś państwa, to przypominam uprzejmie panu Dudzie, że są u nas miasta, które w swej historii należały krócej do Polski niż do innego kraju…

Co za bezdennie durna wypowiedź! https://t.co/l7aLkU5wEq