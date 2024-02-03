Слова Дуды о Крыме возмутили политиков правящего лагеря Польши

Слова польского президента Анджея Дуды о Крыме вызвали волну возмущения в правящем лагере Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Несколько политиков от правящей "Гражданской коалиции" раскритиковали Дуду за его сомнения в том, сможет ли Украина вернуть Крым, а также за ремарку, что Крым дольше принадлежал России, чем Украине.

"Стыдно. Сегодня Дуда говорит, что с Крымом неизвестно, потому что "большую часть времени он был в руках России". В августе 2022 года он утверждал, что Крым – это Украина, "так же, как Гданьск является частью Польши"", – отметил представитель "Гражданской коалиции" Кшиштоф Брейза.

Wstyd. Dziś A. Duda mówi, że z Krymem to nie wiadomo, bo „w większości czasu był w gestii Rosji".

W sierpniu 2022 twierdził, że Krym to Ukraina, „tak jak Gdańsk jest częścią Polski". pic.twitter.com/NxxaPOyi50 — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) February 2, 2024

"Еще одно доказательство того, что Дуда – это какая-то ужасная ошибка. Избиратели "Права и справедливости", откройте глаза", – написал в своем Twitte (Х) Дариуш Росати.

Kolejny dowód że Duda to jakaś koszmarna pomyłka. Wyborcy PiS, otwórzcie oczy. https://t.co/CuhUhVN24I — Dariusz Rosati (@DariuszRosati) February 2, 2024

"Если решающим для государственной принадлежности является время, когда территория принадлежала к тому или иному государству, то прошу напомнить господину Дуде, что в нашей стране есть города, которые в своей истории принадлежали Польше более короткое время, чем другому государству... Какой бездонно глупый ответ!" – заявил Роман Гертих.

Jeśli kwestią decydującą dla przynależności państwowej jest czas, w którym dany teren należał do jakiegoś państwa, to przypominam uprzejmie panu Dudzie, że są u nas miasta, które w swej historii należały krócej do Polski niż do innego kraju…

Co za bezdennie durna wypowiedź! https://t.co/l7aLkU5wEq — Roman Giertych (@GiertychRoman) February 3, 2024

"Президент не обязан говорить на английском... Но он должен разумно говорить на польском и не вредить интересам собственной страны. Крым принадлежит Украине. Россия – оккупант", – отметил Цезарий Томчик, Государственный секретарь Министерства национальной обороны Польши.

Prezydent nie musi mówić po angielsku… Za to po polsku musi mówić z sensem i nie szkodzić interesom własnego kraju. Krym należy do Ukrainy. Rosja jest okupantem. — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) February 3, 2024

В пятницу польский президент Анджей Дуда в интервью Kanal Zero на вопрос, вернет ли Украина Крым, ответил, что не знает. Он подчеркнул, что верит в то, что Украина вернет Донецк и Луганск.

Он добавил, что Крымский полуостров является "особенным и по историческим причинам", потому что "если смотреть исторически, то большую часть времени он был под контролем России".

В субботу слова президента Дуды прокомментировал посол Украины в Польше Василий Зварич. "Крым – это Украина: так есть и будет", – подчеркнул он. Он добавил, что основой является международное право.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский после заявления Дуды о Крыме подчеркнул, что Польша признает независимость Украины в ее международно установленных границах, которые неоднократно подтверждала Россия.