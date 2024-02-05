Глава МЗС Португалії прибув до Києва
Понеділок, 5 лютого 2024, 13:48
Міністр закордонних справ Португалії Жоао Гомеш Кравіньо у понеділок прибув з візитом до України.
Про це він розповів у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".
"Приємно знову опинитися в Києві, цього разу разом із моїм колегою, міністром освіти Жоао Коштою, щоб підтвердити нашу підтримку відновлення України", – зазначив він.
Міністри приїхали потягом до Києва. Їхній візит – дводенний, а на порядку денному – війна та відновлення України, повідомили окремо у португальському МЗС.
Muito bom estar de novo em #Kyiv, desta vez com o meu colega João Costa para reiterarmos o nosso apoio à reconstrução da Ucrânia.— João Cravinho (@JoaoCravinho) February 5, 2024
Very good to be back in #Kyiv, with my colleague Education Minister João Costa, to reiterate our support for Ukraine's reconstruction.
🇵🇹🤝🇺🇦 https://t.co/ebYTYSmN6B
Кравіньо приїздив до України для святкування Дня незалежності у 2022 році.
У травні 2023 року до Португалії з візитом навідався глава МЗС Дмитро Кулеба, де проводив переговори з Кравіньо.
Тоді стало відомо, що Португалія не передаватиме Україні свої F-16, але готова допомогти з навчанням пілотів.