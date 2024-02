Глава МЗС Португалії прибув до Києва

Міністр закордонних справ Португалії Жоао Гомеш Кравіньо у понеділок прибув з візитом до України.

Про це він розповів у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Приємно знову опинитися в Києві, цього разу разом із моїм колегою, міністром освіти Жоао Коштою, щоб підтвердити нашу підтримку відновлення України", – зазначив він.

Міністри приїхали потягом до Києва. Їхній візит – дводенний, а на порядку денному – війна та відновлення України, повідомили окремо у португальському МЗС.

Muito bom estar de novo em #Kyiv, desta vez com o meu colega João Costa para reiterarmos o nosso apoio à reconstrução da Ucrânia.

Very good to be back in #Kyiv, with my colleague Education Minister João Costa, to reiterate our support for Ukraine's reconstruction.

🇵🇹🤝🇺🇦 https://t.co/ebYTYSmN6B