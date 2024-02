Глава МИД Португалии прибыл в Киев

Министр иностранных дел Португалии Жоао Гомеш Кравиньо в понедельник прибыл с визитом в Украину.

Об этом он рассказал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Приятно снова оказаться в Киеве, на этот раз вместе с моим коллегой, министром образования Жоао Коштой, чтобы подтвердить нашу поддержку восстановления Украины", – отметил он.

Министры приехали поездом в Киев. Их визит – двухдневный, а на повестке дня – война и восстановление Украины, сообщили отдельно в португальском МИД.

Muito bom estar de novo em #Kyiv, desta vez com o meu colega João Costa para reiterarmos o nosso apoio à reconstrução da Ucrânia.

Very good to be back in #Kyiv, with my colleague Education Minister João Costa, to reiterate our support for Ukraine's reconstruction.

