Глава МИД Португалии прибыл в Киев
Понедельник, 5 февраля 2024, 13:48
Министр иностранных дел Португалии Жоао Гомеш Кравиньо в понедельник прибыл с визитом в Украину.
Об этом он рассказал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".
"Приятно снова оказаться в Киеве, на этот раз вместе с моим коллегой, министром образования Жоао Коштой, чтобы подтвердить нашу поддержку восстановления Украины", – отметил он.
Министры приехали поездом в Киев. Их визит – двухдневный, а на повестке дня – война и восстановление Украины, сообщили отдельно в португальском МИД.
Muito bom estar de novo em #Kyiv, desta vez com o meu colega João Costa para reiterarmos o nosso apoio à reconstrução da Ucrânia.— João Cravinho (@JoaoCravinho) February 5, 2024
Very good to be back in #Kyiv, with my colleague Education Minister João Costa, to reiterate our support for Ukraine's reconstruction.
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Кравиньо приезжал в Украину для празднования Дня независимости в 2022 году.
В мае 2023 года в Португалию с визитом наведался глава МИД Дмитрий Кулеба, где проводил переговоры с Кравиньо.
Тогда стало известно, что Португалия не будет передавать Украине свои F-16, но готова помочь с обучением пилотов.