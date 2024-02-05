Укр Рус Eng

Глава МИД Португалии прибыл в Киев

фото, видео
Понедельник, 5 февраля 2024, 13:48

Министр иностранных дел Португалии Жоао Гомеш Кравиньо в понедельник прибыл с визитом в Украину.

Об этом он рассказал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Приятно снова оказаться в Киеве, на этот раз вместе с моим коллегой, министром образования Жоао Коштой, чтобы подтвердить нашу поддержку восстановления Украины", – отметил он.

Министры приехали поездом в Киев. Их визит – двухдневный, а на повестке дня – война и восстановление Украины, сообщили отдельно в португальском МИД.

Кравиньо приезжал в Украину для празднования Дня независимости в 2022 году.

В мае 2023 года в Португалию с визитом наведался глава МИД Дмитрий Кулеба, где проводил переговоры с Кравиньо.

Тогда стало известно, что Португалия не будет передавать Украине свои F-16, но готова помочь с обучением пилотов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Португалия