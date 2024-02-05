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У Польщі пропонують заборонити розведення тварин для хутра

Понеділок, 5 лютого 2024, 19:15

У Сеймі Польщі 5 лютого відбулось засідання парламентської групи за заборону хутрового звірівництва, на якому представили відповідний законопроєкт.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Законопроєкт, ініціаторкою якого є депутатка партії "Зелених" Малгожата Трач, пропонує заборонити розведення тварин на хутряних фермах з 1 січня 2029 року.

"Це означає запровадження 5-річного перехідного періоду для близько 363 господарств, внесених до реєстру Головного державного інспекторату ветеринарної медицини, з яких 14 мають статус призупиненої діяльності", – йдеться у проєкті закону.

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Документ також передбачає компенсацію фермерам, які володіють фермами для розведення хутрових тварин.

Як зазначає RMF FM, під час обговорення законопроєкту представники галузі були проти заборони ферм і критикували компенсації.

"Там є положення, про ухвалення яких не може бути й мови. Ми хочемо працювати – фермери хочуть працювати чесно. Не може бути ніякої згоди на закриття будь-якої галузі сільського господарства", – сказав лідер польської хутряної промисловості Щепан Вуйцик.

Польща є найбільшим виробником хутра в Європі і другим за величиною у світі: у країні вирощуються приблизно чотири мільйони хутряних тварин.

Нагадаємо, минулоріч депутати литовського Сейму після запеклих дебатів підтримали заборону в країні хутрових ферм з 2027 року.

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