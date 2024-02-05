В Польше предлагают запретить разведение животных для меха

В Сейме Польши 5 февраля состоялось заседание парламентской группы за запрет пушного звероводства, на котором представили соответствующий законопроект.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Законопроект, инициатором которого является депутат партии "Зеленых" Малгожата Трач, предлагает запретить разведение животных на меховых фермах с 1 января 2029 года.

"Это означает введение 5-летнего переходного периода для около 363 хозяйств, внесенных в реестр Главного государственного инспектората ветеринарной медицины, из которых 14 имеют статус приостановленной деятельности", – говорится в проекте закона.

Документ также предусматривает компенсацию фермерам, которые владеют фермами для разведения пушных животных.

Как отмечает RMF FM, при обсуждении законопроекта представители отрасли были против запрета ферм и критиковали компенсации.

"Там есть положения, о принятии которых не может быть и речи. Мы хотим работать – фермеры хотят работать честно. Не может быть никакого согласия на закрытие любой отрасли сельского хозяйства", – сказал лидер польской меховой промышленности Щепан Вуйцик.

Польша является крупнейшим производителем меха в Европе и вторым по величине в мире: в стране выращиваются примерно четыре миллиона меховых животных.

Напомним, в прошлом году депутаты литовского Сейма после ожесточенных дебатов поддержали запрет в стране пушных ферм с 2027 года.