Сейм Литви схвалив заборону хутрових ферм з 2027 року

Депутати литовського Сейму після запеклих дебатів підтримали заборону в країні хутрових ферм з 2027 року.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У фінальному голосуванні заборону вирощування звірів на хутро підтримали 68 голосами "за", проти проголосували 25 депутатів і 15 – утрималися.

Противники кроку наполягали, що це несправедливо стосовно фермерів, та що далі таким чином може дійти до заборони вирощування "курей і навіть рослин".

Прихильники аргументували, що у сучасному світі потрібно відмовлятися від бізнесу, який створює страждання тваринам і забезпечує для людей предмети розкошів, а не життєво необхідні речі. Депутати наводили приклади відомих брендів, які принципово відмовилися від хутра.

Повна заборона набуде чинності у 2027 році. З 2024 до 2026 року діятиме перехідний період, коли фермери мають згорнути діяльність і подати заявки на компенсації. Якщо зробити це вже у 2024 році, компенсація за кожну тварину у поголів’ї складе 3 євро, а якщо в останній – 1 євро.

Також фермерам пообіцяли допомогти з виплатами для працівників, яких звільняють, та оплатити витрати на знесення будівель та утилізацію відходів.

Представники галузі заявляють, що такі розміри компенсації можна прирівняти до їхньої відсутності, та збираються оскаржити новий закон у суді.

Нагадаємо, у Фінляндії нещодавно почали присипляти тисячі тварин на хутрових фермах через спалах пташиного грипу.

Данія з початку 2023 року дозволила відновити розведення норок на хутрових фермах після дворічної заборони через епідемію коронавірусу.