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Шольц в разговоре с премьером Израиля снова высказался за "решение с двумя государствами"

Понедельник, 5 февраля 2024, 20:34

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что имел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и в нем выразил позицию, что решить израильско-палестинский конфликт можно только решением с "двумя государствами".

Об этом он рассказал в своем Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Шольц акцентировал в разговоре с израильским премьером, что устойчивый мир в израильско-палестинском конфликте сможет обеспечить только решение с двумя государствами – Израилем и Палестиной, достигнутое путем переговоров.

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"Это касается и сектора Газа, и Западного берега реки Иордан. Реформированная Палестинская администрация должна сыграть в этом центральную роль", – отметил канцлер.

Великобритания, США и другие западные страны публично поддерживают идею создания государства Палестины для решения многолетнего арабо-израильского конфликта.

Однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отвергает такую перспективу даже после завершения нынешней войны с группировкой ХАМАС.

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