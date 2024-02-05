Шольц в разговоре с премьером Израиля снова высказался за "решение с двумя государствами"

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что имел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и в нем выразил позицию, что решить израильско-палестинский конфликт можно только решением с "двумя государствами".

Об этом он рассказал в своем Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Шольц акцентировал в разговоре с израильским премьером, что устойчивый мир в израильско-палестинском конфликте сможет обеспечить только решение с двумя государствами – Израилем и Палестиной, достигнутое путем переговоров.

Only a negotiated two-state solution will open up the prospect of a sustainable solution to the Middle East conflict. This applies to Gaza and the West Bank. The reformed Palestinian Authority has a central role to play here. That's what the phone call with @netanyahu was about. February 5, 2024

"Это касается и сектора Газа, и Западного берега реки Иордан. Реформированная Палестинская администрация должна сыграть в этом центральную роль", – отметил канцлер.

Великобритания, США и другие западные страны публично поддерживают идею создания государства Палестины для решения многолетнего арабо-израильского конфликта.

Однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отвергает такую перспективу даже после завершения нынешней войны с группировкой ХАМАС.