Прем’єр Британії заперечив зміну позиції щодо визнання Палестини

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заперечив зміну позиції Лондона щодо визнання незалежності Палестинської держави після заяв міністра закордонних справ Девіда Кемерона, що це може статись до перемир’я на Близькому Сході.

Про це Сунак заявив в інтерв’ю ведучому Sky News Пірсу Моргану, повідомляє "Європейська правда".

Британський прем’єр наголосив, що позиція Лондона стосовно Палестини "залишається незмінною: Девід (Кемерон. – Ред.) говорив, що ми підтримуємо рішення на основі створення двох держав".

Він, однак, додав, що наразі потрібно вирішувати нагальніші виклики – зокрема доправлення гуманітарної допомоги до сектору Гази та звільнення заручників, утримуваних терористичним угрупованням ХАМАС.

На уточнення, коли саме Британія може визнати Палестину, Сунак наголосив, що жодних змін у позиції Лондона не відбулось.

"Позиція, якої уряд дотримується вже довгий час, полягає в тому, що ми визнаємо Палестинську державу тоді, коли це найбільш сприятливо для мирного процесу. Я думаю, що це (слова Кемерона. – Ред.) були надміру розтлумачені", – пояснив він.

Нагадаємо, минулого тижня голова британського МЗС заявив, що його країна може офіційно визнати палестинську державу після припинення вогню в секторі Гази, не чекаючи результатів переговорів між Ізраїлем і палестинцями щодо рішення про створення двох держав.

Британія, США та інші західні країни публічно підтримали ідею незалежної Палестини для вирішення багаторічного арабо-ізраїльського конфлікту.

Ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху водночас публічно відкинув таку перспективу навіть після завершення нинішньої війни.