Литва пропонує створити у ПАРЄ реєстр порушників санкцій проти Росії

Очільник литовської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Емануеліс Зінгеріс заявив, що запропонував створити в цій інституції реєстр людей і компаній, які обходять міжнародні санкції проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Зінгеріса наводить LRT.

За словами литовського депутата, він зареєстрував пропозицію резолюції про реєстр порушників санкцій проти РФ, який, як він сподівається, буде створений під час головування Литви у Раді Європи у травні-листопаді.

"Ми запропонували створити реєстр тих, хто обходить санкції, хто заробляє на крові українців – реєстр як інститут, реєстр, який ми вже зареєстрували. Я, голова литовської делегації, зареєстрував у (Парламентській – Ред.) асамблеї Ради Європи закон – Motion of Resolution – про тих, хто обходить санкції", – сказав Зінгеріс журналістам у Сеймі Литви.

Він додав, що такий реєстр стане "посланням усім компаніям – Литви, Польщі, Італії, Англії та інших країн – про те, що ті, хто наживається на крові українців, скоро побачать свої імена і назви своїх компаній у цьому списку ганьби".

Нагадаємо, на початку року Департамент міграції Литви повідомив про виявлення литовців, які пов'язані з особами, включеними до санкційних списків Євросоюзу.

А Міністерство закордонних справ Латвії запропонувало перевірити зв’язки керівних структур провідних латвійських компаній із Росією, Білоруссю або іншими країнами, які підтримують агресію проти України.