ЄС має намір рекомендувати масштабні скорочення викидів CO2 до 2040 року

Європейська комісія рекомендуватиме країнам ЄС скоротити чисті викиди парникових газів на 90% до 2040 року – мета, яка перевірить політичний апетит до продовження амбітної боротьби Європи зі зміною клімату напередодні виборів до Європарламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Проєкти рекомендацій Єврокомісії, з якими ознайомилося агентство, свідчать про те, що ЄС схвалить 90%-ве скорочення чистих викидів парникових газів порівняно з рівнем 1990 року.

Ціль до 2040 року має на меті утримати країни Європейського Союзу на шляху між існуючою кліматичною метою ЄС до 2030 року та довгостроковою метою досягти нульових викидів до 2050 року, а також покласти край поточному внеску Європи у зміну клімату.

Розроблений на тлі протестів фермерів по всій Європі та політичного тиску на деякі "зелені" закони ЄС, план ЄС має на меті зосередитися на збереженні державної підтримки та європейських галузей.

"Для продовження Європейського зеленого курсу на десятиліття до 2040 року необхідно буде приділити додаткову увагу створенню сприятливих умов для бізнесу і громадян, щоб вони могли освоїти перехід", – йдеться в проєкті плану ЄС.

"Кліматичні дії повинні охоплювати всіх", – йдеться в ньому.

Вівторкова пропозиція покладе початок політичним дебатам щодо цієї мети, але остаточна юридична пропозиція буде залежати від нової Єврокомісії, сформованої після виборів до Європарламенту в червні.

Кліматичний порядок денний Європи вступає в складну політичну фазу, оскільки він починає торкатися чутливих секторів, таких як сільське господарство, а традиційні галузі промисловості стикаються з жорсткою конкуренцією зелених технологій з боку Китаю.

У проєкті йдеться про те, що сільське господарство має скоротити викиди, не пов'язані з викидами CO2, на 30% до 2040 року порівняно з рівнем 2015 року, але посадовці ЄС у понеділок заявили, що ця мета для політично напруженого сектору може бути скасована в остаточному документі.

Ціль, поставлена на 2040 рік, трансформує енергетичний баланс Європи: вугільна енергетика буде поступово припинена, а загальне використання викопного палива скоротиться на 80%, замінившись відновлюваними джерелами енергії та ядерною енергетикою.

У проєкті також викладено ціну нездатності боротися зі зміною клімату у вигляді більш руйнівних екстремальних погодних умов, які, як зазначається, можуть призвести до додаткових витрат у розмірі 2,4 трильйона євро до 2050 року, якщо глобальне потепління не буде обмежене 1,5 градусами за Цельсієм вище доіндустріального рівня.

У 2022 році ЄС скоротив викиди парникових газів на 33% порівняно з 1990 роком.

Нагадаємо, дані європейської Служби з питань зміни клімату Copernicus засвідчили, що 2023 рік став найтеплішим в історії спостережень і показники вже близькі до потепління на 1,5°C порівняно з доіндустріальним періодом.

Для Британії та Франції минулий 2023 рік став другим найспекотнішим в історії спостережень, а для Ірландії та Нідерландів – найспекотнішим з початку спостережень.