2023 рік став другим найтеплішим у Британії за всю історію спостережень

2023 рік став другим найтеплішим у Великій Британії за всю історію спостережень, повідомила у вівторок національна метеорологічна служба країни.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації агентства Reuters.

За даними метеорологічної служби, попередньо середня температура у 2023 році склала 9,97 градуса за Цельсієм.

Це трохи нижче за показник 2022 року (10,03 градуса за Цельсієм) і вище, ніж фіксували у 2014 році (9,88 градуса за Цельсієм).

За даними служби, високому показнику сприяла спека в червні та вересні, а також – вищі за середні температури протягом восьми з 12 місяців минулого року.

"Спостереження за кліматом Великої Британії є зрозумілими. Зміна клімату впливає на температурні рекорди Великої Британії в довгостроковій перспективі", – прокоментував старший науковий співробітник метеорологічної служби Майк Кендон.

Нагадаємо, 2023 рік став для Нідерландів найвологішим і найспекотнішим з початку спостережень.

Для Ірландії 2023 рік виявився найтеплішим в історії спостережень, побивши рекорди попереднього року.