2023 рік став для Нідерландів найвологішим і найспекотнішим з початку спостережень

Королівський метеорологічний інститут Нідерландів (KNMI) в огляді кліматичних підсумків 2023 року назвав його найтеплішим і найвологішим за всю історію спостережень, починаючи з 1906-го.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

В огляді KNMI констатується, що у всьому світі 2023 рік увійде в історію як найтепліший за історію спостережень. Рекордними стали також показники температури морської води та підвищення рівня моря.

Через безперервні дощі останніх днів і надзвичайно вологий початок року в Нідерландах у 2023-му випала рекордна кількість опадів – близько 1060 міліметрів за норми у 795 міліметрів, тобто на чверть більше.

Кліматолог KNMI Петер Зігмунд вважає, що причиною вологого року в Нідерландах стало частково глобальне потепління, але пояснює, що навіть у майбутньому рік з більш як 1000 міліметрів опадів залишиться винятком.

"Через зміну клімату ми отримаємо більш вологі осінь і зиму, і це збувається за всіх сценаріїв, навіть якщо ми припинимо викидати парникові гази зараз. Але така кількість дощів, як цього року, залишиться екстремальною", – сказав Зігмунд.

Із середньою температурою 11,8 градусів за Цельсієм 2023 рік також став одним з найтепліших за всю історію спостережень у Нідерландах.

Це сталося не завдяки кільком аномальним погодним явищам – зокрема м’якій зимі на початку року. У новорічну ніч-2023 середня температура становила рекордні 16,9 градусів тепла. А найхолодніша температура в країні в цей день була лише мінус 10,1 градуса.

Як повідомлялось, для Ірландії 2023 рік виявився найтеплішим в історії спостережень, побивши рекорди попереднього року.