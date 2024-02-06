Молдова підписала угоду з компанією польського ОПК 

Міністр оборони Молдови Анатолій Носати заявив, що відомство підписало угоду про співпрацю з польською збройовою компанією MESKO S.A.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда",

Окрім представників компанії, на зустрічі були присутні також посол Польщі Томаш Кабхдей та військовий аташе Польщі.

"На зустрічі обговорили двосторонню співпрацю у сфері оборони та перспективи її активізації, також реформи у Національній армії. Крім того, під час зустрічі ми ознайомилися з діяльністю компанії MESKO S.A., з якою підписали угоду про співпрацю у контексті завдання модернізації оборонного відомства", – повідомив міністр Носатий.

Інших деталей угоди не повідомляють. MESKO S.A. має більш як сторічну історію, її називають найбільшим польським виробником боєприпасів та протитанкових і зенітних ракет.

Раніше повідомляли, що оборонний бюджет Молдови на 2024 рік складе близько 2 млрд леїв (майже 105 тисяч євро), тоді як у попередньому році він становив 1,7 млрд леїв.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Молдова отримала перший радар нового покоління для захисту свого неба.

У січні 2024 року президентка Молдови створила комісію, яка напрацює Національну стратегію оборони.



