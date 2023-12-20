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Молдова отримала перший радар нового покоління для захисту свого неба

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Середа, 20 грудня 2023, 14:48

У Молдову доставили сучасний радар для спостереження за повітряним простором, який країна купила у французького підприємства THALES. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило молдовське видання Newsmaker.

За словами міністра оборони Анатолія Носатого, цей радар життєво необхідний для зміцнення потенціалу протиповітряної оборони Молдови. 

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Система контролюватиме весь повітряний простір країни і доповнить заходи, вжиті для оснащення Національної армії відповідно до міжнародних стандартів.

"У нинішньому регіональному контексті безпека наших громадян є пріоритетом. Останні інциденти з порушенням повітряного простору нашої країни зосередили увагу влади на терміновій необхідності зміцнення обороноздатності Молдови", – заявив глава Міноборони Носатий.

 
фото: army.md

Молдова купила радар за кошти з бюджету національної оборони.

Як повідомили в молдовському Міноборони, французька компанія надала інформаційну та логістичну підтримку.

Як зазначила виданню прессекретарка Міноборони Алла Діакону, у Молдові й до цього було кілька систем повітряного спостереження, але вони застаріли.

"Сьогодні республіка отримала радар нового покоління", – сказала Діакону.

За час воєнного вторгнення РФ в Україну уламки ракет неодноразово падали на територію Молдови, також російські ракети пролітали повітряним простором країни.

У січні Молдова попросила у союзників системи протиповітряної оборони у прагненні зміцнити свої оборонні можливості в умовах війни в Україні.

У 2023 році оборонні витрати Молдови, як повідомлялось, зросли на майже 70%, кошти вирішили спрямувати у тому числі на купівлю системи протиповітряної оборони.

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