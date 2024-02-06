Молдова подписала соглашение с компанией польского ОПК

Министр обороны Молдовы Анатолий Носати заявил, что ведомство подписало соглашение о сотрудничестве с польской оружейной компанией MESKO S.A.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда",

Кроме представителей компании, на встрече присутствовали также посол Польши Томаш Кабхдей и военный атташе Польши.

"На встрече обсудили двустороннее сотрудничество в сфере обороны и перспективы его активизации, также реформы в Национальной армии. Кроме того, во время встречи мы ознакомились с деятельностью компании MESKO S.A., с которой подписали соглашение о сотрудничестве в контексте задачи модернизации оборонного ведомства", – сообщил министр Носатый.

Других деталей соглашения не сообщается. MESKO S.A. имеет более чем столетнюю историю, ее называют крупнейшим польским производителем боеприпасов и противотанковых и зенитных ракет.

Ранее сообщалось, что оборонный бюджет Молдовы на 2024 год составит около 2 млрд леев (почти 105 тысяч евро), тогда как в предыдущем году он составлял 1,7 млрд леев.

Напомним, в конце 2023 года Молдова получила первый радар нового поколения для защиты своего неба.

В январе 2024 года президент Молдовы создала комиссию, которая разработает Национальную стратегию обороны.