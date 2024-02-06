У Литві на узбережжі виявили російський розвідувальний гідролокатор

Російський гідроакустичний сонар, призначений для виявлення і локалізації підводних човнів, був знайдений на Куршській косі в Литві в суботу.

Про це повідомили литовські військові, пише "Європейська правда".

Військово-морські сили 3 лютого отримали повідомлення від представника громадськості про виявлення на Куршській косі пристрою з російськими написами.

фото збройних сил литви

Військово-морські експерти ідентифікували пристрій як гідроакустичний сонар російського виробництва, який використовується для збору розвідувальної інформації та визначення розташування підводних човнів.

Пристрій більше не експлуатується і наразі зберігається на складі ВМС.

Військові кажуть, що пристрій використовує гідроакустичні датчики для виявлення руху і проходження великих підводних об'єктів поблизу.

Подібні російські гідроакустичні сонари були виявлені в 2021 році в Балтійському морі біля берегів Литви і в Атлантичному океані біля південних берегів Великої Британії та Ірландії, повідомили військові.

Нагадаємо, торік у лютому норвезька розвідка вказала, що Росія вперше за останні 30 років почала розгортати в Балтійському морі кораблі, озброєні тактичною ядерною зброєю.

А суспільні мовники Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії за висновками спільного розслідування припускали, що російські військові судна та цивільні "кораблі-привиди" у Балтійському і Північному морях збирають дані для диверсій проти вітрових електростанцій, газопроводів і кабелів зв’язку.