Боррель зустрів ранок у Києві в укритті через масовану атаку РФ
Високому представникові ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепу Боррелю, який напередодні прибув до Києва, довелося провести ранок в укритті через масовану ракетну атаку РФ.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Починаю свій ранок в укритті, коли по всьому Києву лунають сигнали повітряної тривоги.
Це щоденна реальність відважного українського народу, відколи Росія розпочала свою незаконну агресію", – написав Боррель у Twitter (X).
До свого допису він також долучив фото з укриття.
Starting my morning in the shelter as air alarms are sounding across Kyiv.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2024
This is the daily reality of the brave Ukrainian people, since Russia launched its illegal aggression. pic.twitter.com/Q7tZL5evkd
Жозеп Боррель у вівторок прибув до Києва з четвертим від початку повномасштабного вторгнення РФ візитом.
У зовнішньополітичній службі ЄС уточнили, що візит Борреля в Україну триватиме два дні – 6 і 7 лютого.
Вранці 7 лютого Росія масовано атакувала ракетами Україну. У Києві та Київській області працювала ППО. У Харкові, в Дрогобичі Львівської області та на Черкащині пролунали вибухи. У Миколаєві багато пошкоджень і є поранені.