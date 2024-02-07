Под Сеймом Польши дошло до столкновений с участием двух помилованных оппозиционных политиков

Экс-глава МВД Польши Мариуш Каминский и бывший заместитель министра Мацей Вонсик попытались попасть в Сейм вместе с группой депутатов оппозиционной партии "Право и справедливость" ("ПиС"), вступив в столкновения с охраной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

На территорию парламента Вонсик и Каминский попали в группе депутатов "Права и справедливости". Однако охрана спикера не впустила их непосредственно в помещение Сейма, в результате чего произошли столкновения.

PAP

Председатель "ПиС" Ярослав Качиньский просил дать дорогу "депутатам Каминскому и Вонсику". Охрана взамен заявила, что сначала они должны обратиться в бюро пропусков за разрешением пройти в Сейм.

Вонсик, комментируя отсутствие возможности попасть в Сейм, заявил, что это нарушение закона и лишение большой группы избирателей быть представленными в парламенте.

Однако на пресс-конференции перед началом заседания парламента в среду спикер Шимон Головня заявил: "Господин Вонсик и господин Каминский не являются депутатами согласно решению Окружного суда в Варшаве, ничего не изменилось".

"Их не впустят, они не будут голосовать, они не будут участвовать в работе парламента", – заявил Головня.

Президент Польши Анджей Дуда, который помиловал Каминского и Вонсика, считает их законно избранными от "Права и справедливости" депутатами Сейма, тогда как руководство парламента – нет, поскольку те были осуждены в уголовном производстве.

Каминский и Вонсик 20 декабря 2023 года были приговорены к двум годам лишения свободы в связи с так называемым земельным делом.

Дело касается периода, когда Каминский возглавлял Центральное антикоррупционное бюро, а Вонсик был его заместителем. Земельное дело касалось безуспешных попыток СВА доказать, что тогдашний лидер "Самообороны" и вице-премьер Анджей Леппер якобы брал взятки за помощь в так называемой дезактивации земельного участка в Мазурском воеводстве.

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