Боррель побачив, як Україна створює "Армію дронів"

Високому представнику ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепу Боррелю під час його візиту в Україну показали, як виробляють дрони для державної програми "Армія дронів".

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

"Вчора мав нагоду на власні очі побачити українську винахідливість – нещодавній стартап зараз виробляє 1500 маленьких дронів на день в межах програми "Армія дронів", – зазначив топ-дипломат ЄС.

Had the opportunity yesterday to witness Ukrainian ingenuity first hand – a recent startup is now producing 1500 small drones a day as part of Ukraine’s #ArmyOfDrones



Ukraine has the capacity to become a technological powerhouse. @mintsyfra pic.twitter.com/4RGnyWtzNe February 7, 2024

За його словами, Україна має потенціал, щоб стати технологічною державою.

У середу Боррелю довелося провести ранок в укритті через масовану ракетну атаку РФ.

Нагадаємо, топ-дипломат ЄС у вівторок прибув до Києва з четвертим від початку повномасштабного вторгнення РФ візитом.

У зовнішньополітичній службі ЄС уточнили, що візит Борреля в Україну триватиме два дні – 6 і 7 лютого.

Напередодні президент Володимир Зеленський доручив Кабміну створити у ЗСУ окремий рід – Сили безпілотних систем.